Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro : les prochains écouteurs Samsung se dévoilent avant l’heure

À un mois de la conférence Galaxy Unpacked, le site Android Headlines a mis la main sur les caractéristiques des prochains écouteurs de Samsung.

Le programme s’annonce particulièrement chargé pour la prochaine conférence Galaxy Unpacked de Samsung, attendue le mois prochain. Outre ses Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6, le constructeur coréen devrait également présenter trois montres connectées — Galaxy Watch 7, Watch 7 Ultra et Watch FE — sa bague Galaxy Ring, mais également deux paires d’écouteurs sans fil.

Alors que les rumeurs se faisaient de plus en plus grandes ces derniers mois autour du développement de nouveaux écouteurs Samsung, c’est le site Android Headlines qui a publié de nouvelles informations cette semaine en indiquant que la firme s’apprêterait à lancer ses Galaxy Buds 3, mais également ses Galaxy Buds 3 Pro. Le site spécialisé a en effet mis la main sur la fiche technique des deux nouvelles paires d’écouteurs de Samsung.

Concrètement, les deux modèles seraient disponibles en deux coloris, noir ou blanc. Que ce soient les Galaxy Buds 3 ou les Galaxy Buds 3 Pro, les deux paires seraient également munies d’un système de réduction de bruit active et d’une compatibilité haute définition avec un support du 24 bits à 96 kHz.

Notons cependant que cette compatibilité pourrait n’être proposée qu’avec les smartphones Samsung intégrants le codec SSC HiFi. Parmi les points communs entre les deux paires, on retrouverait également un égaliseur dynamique, une compatibilité audio spatial, une certification d’étanchéité IP67, une intégration à l’application SmartThings Find et une bascule automatique entre différentes sources.

Des Galaxy Buds 3 Pro mieux lotis pour le rendu sonore

Bien évidemment, les Galaxy Buds 3 Pro seraient néanmoins avantagés en raison de leur positionnement plus haut de gamme. Selon les informations dénichées par Android Headlines, ils profiteraient de deux transducteurs par écouteurs — contre un seul pour les Galaxy Buds 3 — afin d’apporter davantage de précision à la restitution sonore.

Les Galaxy Buds 3 Pro auraient également droit à un mode ambiant à des « lumières de lame » (blade lights en anglais, même si on ignore encore ce dont il s’agit) et à un contrôle du bruit adaptatif. Pour l’autonomie, les modèles haut de gamme auraient par ailleurs droit à une heure d’utilisation supplémentaire, soit 7 heures d’utilisation avec réduction de bruit, contre 6 heures pour les Galaxy Buds 3.

Pour l’heure, on ignore encore à quel prix les nouveaux écouteurs Samsung seront proposés. Pour rappel, les Galaxy Buds 2 et Buds 2 Pro ont quant à eux été lancés respectivement à 149 et 229 euros. On en saura certainement davantage lors de la conférence Galaxy Unpacked de Samsung, pressentie à Paris le 10 juillet prochain.