Samsung lâche un gros indice sur la transformation des Galaxy Buds 3

Une page de l'application Samsung Members livre un indice explicite sur le gros changement de design attendu sur les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro.

Alors que l’hypothèse d’un événement Unpacked à Paris le 10 juillet prochain continue de se préciser, un nombre croissant d’informations sur les produits attendus circulent sur le web. Côté audio, on devrait notamment assister à la présentation de nouveaux écouteurs sans fil : les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro.

Or, les deux paires d’écouteurs opteraient pour un changement important du design en arborant une tige semblable à celle des AirPods Pro 2 d’Apple. Samsung mettrait ainsi un terme à la forme de « haricots ». La piste se précise encore un peu plus puisqu’il semblerait que la marque coréenne elle-même confirme cette nouvelle apparence.

Quand une app Samsung montre le design des Galaxy Buds 3

Sur le réseau social X/Twitter, l’internaute @RydahDoesTech partage une capture d’écran de l’application Samsung Members. Sur le screenshot, on peut voir un bout de phrase demandant à l’utilisateur de choisir l’appareil pour lequel il veut signaler un problème. Juste en dessous, une liste s’affiche. Surprise : respectivement en deuxième et troisième position, on aperçoit une mention aux Galaxy Buds 3 Pro et Galaxy Buds 3.

Or, chaque appareil dans la liste est accompagné d’une illustration simplifiée le représentant. Et bingo ! Pour les deux futures paires d’écouteurs, c’est bien une icône d’un embout avec une tige que l’on distingue. Le doute n’est presque plus permis.

L’auteur de la publication, Rydah, indique en réponse à un autre internaute qu’il est tombé sur cette page en voulant faire remonter un problème sur la bêta de la montre connectée Galaxy Watch 6.

Notez que le changement de design s’accompagnerait aussi d’une amélioration de la qualité audio. Les Galaxy Buds 3 Pro, notamment, se doteraient d’un système de doubles transducteurs tout en jouissant d’une compatibilité audio haute définition, d’un système de réduction de bruit adaptative et de l’audio spatial.