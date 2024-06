Galaxy Ring : voici comment la bague connectée de Samsung devrait se recharger

Le leaker Ice Universe a d√©voil√© un visuel permettant de d√©couvrir le bo√ģtier de recharge de la Galaxy Ring. Ce bo√ģtier devrait √™tre dot√© d'une batterie pour charger la bague, m√™me sans acc√®s √† une prise de courant.

C’est dans un petit peu moins d’un mois que Samsung devrait pr√©senter officiellement sa premi√®re bague connect√©e, la Galaxy Ring. Si le constructeur cor√©en a d√©j√† d√©voil√© les contours de son anneau de sant√©, la plupart des informations ne devraient √™tre lev√©s que lors de la conf√©rence Galaxy Unpacked, attendue au d√©but du mois de juillet.

C’est le cas notamment du syst√®me de recharge qui devrait √™tre mis en place par Samsung pour sa Galaxy Ring. Si on s’attendait √† ce que Samsung propose un socle de recharge magn√©tique, comme c’est le cas sur la plupart des anneaux concurrents, il semble que la firme aille plus loin encore, comme le rapporte le leaker chinois Ice Universe sur Weibo.

Dans un message publi√© ce dimanche, le leaker r√©v√®le ce qui semble √™tre un rendu 3D du chargeur de la Samsung Galaxy Ring. On peut y voir un design semblable en apparence √† celui de l’Oura Ring¬†3 ou de l’Ultrahuman Ring Air, avec un socle surmont√© d’une excroissance autour de laquelle vient se nicher la bague connect√©e. On peut √©galement d√©celer deux points orange qui semblent correspondre √† des LEDs indiquant l’√©tat de charge de la batterie, aussi bien sur le socle en lui-m√™me que sur la bague. De quoi corroborer certaines rumeurs qui indiquaient que la Galaxy Ring aurait droit √† une LED pour pouvoir vous aider √† la retrouver.

Un socle de recharge qui fait office de bo√ģtier de charge avec batterie

Le plus int√©ressant est que la base e recharge ne semble pas se limiter √† un socle, mais devrait bel et bien √™tre un v√©ritable bo√ģtier de recharge, avec un couvercle qui se referme. Le design serait en effet inspir√© de celui des √©couteurs sans fil Galaxy Buds et pourrait int√©grer une batterie, afin de recharger la bague connect√©e m√™me en d√©placement. Fin mai, une certification de la Galaxy Ring aux √Čtats-Unis permettait d√©j√† de d√©couvrir la base du socle de recharge, o√Ļ seront positionn√©s les logos des organismes de r√©gulation (FCC, CE, UKCA, etc.). Ces sch√©mas indiquaient par ailleurs que le socle profiterait d’une prise USB-C √† l’arri√®re qui devrait donc servir non seulement √† l’alimenter, mais √©galement √† recharger la batterie interne afin de recharger la bague connect√©e en d√©placement.

Enfin, on peut noter une sorte de halo blanc au niveau du couvercle, venant entourer l’espace o√Ļ se loge la bague. Impossible cependant de savoir s’il s’agira d’un halo lumineux ou si ce n’est qu’un effet de style sur le rendu 3D pour indiquer une diff√©rence de couleur entre deux mati√®res utilis√©es pour le bo√ģtier.

On en saura davantage sur la Galaxy Ring lors de sa pr√©sentation officielle. La bague connect√©e devrait √™tre pr√©sent√©e en grande pompe le 10¬†juillet prochain, aux c√īt√©s des Galaxy Z Fold¬†6, Galaxy Z Flip¬†6, Galaxy Watch¬†7 et Galaxy Watch Ultra.