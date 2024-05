Samsung Galaxy Ring : paiement sans contact, tailles, batterie… sa certification nous permet d’en apprendre bien davantage

Certifiée aux États-Unis par la FCC, la Samsung Galaxy Ring livre de nouvelles informations à quelques semaines de son lancement officiel

À quelques mois de la présentation de ses nouveaux appareils, Samsung est passé par une étape obligatoire avant leur commercialisation : la certification de ses nouveaux produits auprès de la FCC aux États-Unis. Comme le rapporte le site Droid Life, cette certification permet de découvrir de nouvelles informations au sujet de la Samsung Galaxy Ring, la première bague connectée de la firme coréenne.

Il faut dire que, jusqu’à présent, Samsung a été plutôt avare en informations techniques à propos de son anneau de santé. La firme s’est contentée d’annoncer qu’elle aura droit à une autonomie de neuf jours, qu’elle sera proposée en trois coloris et qu’elle sera déclinée en neuf tailles. Désormais, la certification auprès de la FCC permet de découvrir plus précisément les différents formats ainsi que la capacité de batterie associée à chacun d’entre eux.

Concrètement, huit tailles sont ainsi recensées par la FCC :

SM-Q505 : taille 5, batterie de 17 mAh

SM-Q506 : taille 6, batterie de 17 mAh

SM-Q507 : taille 7, batterie de 17 mAh

SM-Q508 : taille 8, batterie de 18,5 mAh

SM-Q509 : taille 9, batterie de 18,5 mAh

SM-Q500 : taille 10, batterie de 18,5 mAh

SM-Q501 : taille 11, batterie de 18,5 mAh

SM-Q502 : taille 12, batterie de 22,5 mAh

On notera que trois capacités de batterie seront ainsi proposées, avec des tailles 5, 6 et 7 dotées d’une batterie de 17 mAh, des tailles 8, 9, 10 et 11 avec une batterie de 18,5 mAh et une taille 12 avec une batterie de 22 mAh. Logiquement, en l’absence d’écran et avec des composants identiques, plus la batterie sera importante, plus l’autonomie sera élevée. À titre de comparaison, la Oura Ring 3 est quant à elle proposée avec une batterie de 15 à 22 mAh selon le format.

Droid Life précise par ailleurs que la bague sera également proposée en taille 13 avec le numéro de modèle SM-Q503. Même si la capacité de sa batterie n’est pas précisée, on imagine qu’elle aura droit elle aussi à une capacité de 22,5 mAh. La certification permet également de découvrir le schéma des chargeurs magnétiques utilisés pour recharger la bague. Chaque taille aurait droit à son chargeur distinct, ce qui suggère que le chargeur sera adapté à la taille de l’anneau, comme ce peut être le cas avec l’Oura Ring 3 — et contrairement à l’Ice Ring à chargeur unique par exemple.

Le paiement sans contact ne semble pas au programme

La certification par la FCC vient également préciser la connectivité de la Galaxy Ring. La bague connectée sera ainsi compatible avec le Bluetooth en version 5.4 avec un support du protocole Bluetooth LE pour un transfert des données sans consommation excessive d’énergie. Néanmoins, mauvaise nouvelle pour le paiement sans contact : alors que d’aucuns espéraient que la bague serait dotée d’une puce NFC permettant le paiement avec Samsung Pay, la certification de la FCC n’en fait pas mention.

C’est pourtant un élément qui doit lui aussi être certifié par la FCC, au même titre que le Bluetooth ou le Wi-Fi. En l’absence de mention du NFC sur la bague connectée, il semble donc que la Galaxy Ring ne permette pas le paiement sans contact, contrairement aux montres Galaxy Watch ou à certaines bagues connectées proposées par le passé.

On en saura davantage sur la Samsung Galaxy Ring lors de son lancement officiel. Celui-ci est attendu lors de l’événement Galaxy Unpacked, qui devrait avoir lieu à Paris le 10 juillet prochain.