Les prix du Google Pixel 9 en France, la puce de l’iPhone 17 et Samsung néglige une fonction clé – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 11 juillet : fuite des prix pour les Google Pixel 9, la puce de l'iPhone 17 et Samsung qui néglige une fonctionnalité essentielle. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google prépare la sortie de quatre nouveaux smartphones

Google dévoilera le 13 août les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. Les prix français devraient commencer à 899 euros pour le Pixel 9 et atteindre 2029 euros pour le Pixel 9 Pro Fold. Les nouveaux modèles offrent divers coloris et des augmentations de prix par rapport à la génération précédente. La conférence, initialement prévue pour octobre, a été avancée à cet été en août.

L’iPhone 17 passerait en 2nm en 2025

L’iPhone 17, attendu pour l’année prochaine, devrait offrir des améliorations matérielles majeures, notamment sur sa puce. Apple prévoit d’exploiter la finesse de gravure en 2nm pour rester à la pointe. Une telle avancée permettrait un bond significatif en performance et efficacité énergétique, le nerf de la guerre pour les smartphones.

Samsung néglige une fonction clé malgré sept ans de mises à jour

Les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 bénéficieront de sept ans de mises à jour, mais Samsung continue d’ignorer la fonction Seamless Update, pourtant pratique pour les mises à jour en arrière-plan. Seul le Galaxy A55 en est équipé. La lourdeur de l’interface One UI est citée comme une des raisons de cette omission. Les nouveaux modèles doivent être testés pour confirmer cette absence.