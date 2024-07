La cause de la panne informatique mondiale, le Pixel 9 Pro face au Pixel 8 Pro et deux chaînes disparaissent de la TNT

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 24 juillet : les causes de la panne informatique mondiale, une prise en main du Pixel 9 Pro XL et un gros changement à venir pour la TNT. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

On sait exactement ce qui a entraîné la plus grande panne informatique de l’histoire

Il y a quelques jours, une panne informatique majeure a touché le monde entier. En cause, l’entreprise CrowStrike et son logiciel de cybersécurité Falcon Sensor. L’éditeur est revenu sur les causes de cette panne et notamment la mise à jour défectueuse qui a été poussée auprès de millions d’ordinateurs à travers le monde.

Le Pixel 9 Pro XL face au Pixel 8 Pro, le jeu des différences est fourni

Alors que le Pixel 9 Pro XL ne devrait être présenté officiellement que dans quelques semaines, le smartphone a de nouveau été pris en main en vidéo. De quoi permettre de le comparer au précédent smartphone grand format de la firme, le Google Pixel 8 Pro, et découvrir les différences en termes de design sur les bordures comme au niveau du bloc photo.

La télévision par TNT va changer : C8 et NRJ12 perdent leurs fréquences mais vous pourrez encore regarder ces chaines

C’est une décision forte qu’a pris l’Arcom, l’autorité en charge de la télévision. Ce mercredi, elle a annoncé l’arrivée de deux nouvelles chaînes sur la TNT gratuite : OFTV et ReelsTV. En contrepartie, l’autorité indépendante a décidé de supprimer l’autorisation d’émettre de deux chaînes : NRJ 12 et C8. Les chaînes pourraient cependant être toujours disponibles à l’avenir par les box ou sur Internet.