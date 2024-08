Le prix (salé) du nouveau Chromecast, 320 000 km en Tesla Model 3 et la fin d’une fonction sur Google Chrome – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 5 août : on connaît le prix du successeur du Chromecast, une Tesla Model 3 parcourt 320 000 km avec sa batterie d’origine et Google Chrome perd une fonction de sécurité. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Chromecast avec Google TV 4K // Source : ElR – Frandroid

Le prix du Google TV Streamer 4K pourrait faire mal

Le Chromecast va bientôt tirer sa révérence et sera remplacé par le Google TV Streamer 4K, afin de visionner des vidéos de notre smartphone sur une télévision. Son lancement semble imminent, et une fuite révèle son prix : il faudrait compter 119,99 euros, contre 69,99 euros pour le plus cher des Chromecast.

320 000 km plus tard, la batterie d’origine de sa Tesla Model 3 est quasi neuve

Beaucoup de personnes s’interrogent encore sur la durée de vie des batteries pour voitures électriques, mais un propriétaire de Tesla Model 3 vient d’ajouter un argument sur la longévité de cet organe : après avoir conduit 320 000 km, sa batterie d’origine n’a perdu qu’entre 12 et 15 % de sa capacité initiale, malgré de nombreuses charges rapides.

Google Chrome dit stop à une fonction de sécurité jugée trop frustrante

Si Google Chrome dispose d’un (très utile) gestionnaire de mots de passe, son fonctionnement a été jugé agaçant, puisqu’il proposait d’en créer à des endroits qui n’en demandaient pas. Cette fonction automatique va donc disparaître, même s’il reste bien évidemment possible de générer à la demande un mot de passe unique.