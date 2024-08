Successeur du Chromecast : le prix en euros du Google TV Streamer 4K pourrait faire mal

Meilleur mais plus cher ? Le prochain boîtier TV de Google, destiné à prendre le relais du Chromecast, annonce une nouvelle ligne directrice de la firme pour occuper nos téléviseurs, ainsi qu’une nouvelle grille tarifaire.

Le « Google Tv Streamer » pourrait bien remplacer le Chromecast classique // Source : 9to5Google

Aujourd’hui, lorsqu’on achète un nouveau téléviseur, il y a de fortes chances qu’il soit connecté et propose un accès à des services tels que Netflix, Disney+, Spotify ou encore YouTube. Toutefois, les boîtiers multimédias et autres clés HDMI, souvent plus performants tout en restant relativement abordables, continuent de jouer un rôle important dans nos salons, et ce n’est pas le choix qui manque.

C’est ce petit monde qui va connaître un léger bouleversement puisque Google s’est décidé à abandonner le format du Chromecast, qui se cache discrètement derrière un téléviseur, pour privilégier celui d’un boîtier multimédia.

Un prix qui monte

Ainsi, pour s’attaquer de front à la Nvidia Shield TV Pro, à l’Apple TV et à la Xiaomi TV Box S, la firme américaine a décidé de lancer un nouvel appareil : le Google TV Streamer 4K.

Si l’on en sait encore assez peu à son sujet, Dealabs a pu dénicher son prix de vente en France : 119,99 euros. C’est nettement plus que la version 4K du Chromecast, qui coûte actuellement 69,99 euros. Surtout, cela place l’appareil entre celui de Xiaomi et ceux de Nvidia et d’Apple. À voir ce qu’il aura à proposer de plus pour justifier cette augmentation.

Une annonce possible dans les prochains jours

Le Google TV Streamer 4K sera équipé d’un port Ethernet, et sera surtout compatible avec le protocole Thread, un nouveau protocole domotique qui devrait progressivement s’installer dans nos maisons. Il adoptera également le même style de design que ses prédécesseurs, et ne sera dans un premier temps proposé qu’en coloris Porcelaine.

Il reste donc beaucoup de choses à apprendre sur l’appareil, et on espère notamment qu’il sera décliné en version FHD, moins onéreuse. Si Google organise sa grand-messe annuelle le 13 août prochain, Dealabs suggère que le successeur du Chromecast pourrait être annoncé avant l’évènement, à savoir cette semaine, et lancé à la fin du mois de septembre. Rendez-vous donc dans quelques jours, si tout se passe bien.