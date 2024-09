Après le Brésil, Twitter pourrait disparaitre en Europe, et tout irait bien

Le Brésil a ouvert la voie en proclamant une interdiction de X, anciennement Twitter, sur tout son territoire. Les journalistes ont pu mesurer les conséquences.

Twitter va perdre environ 22 millions d’utilisateurs en cette rentrée 2024 pour une seule raison : un juge de la Cour suprême du Brésil a ordonné la fin de l’accès au réseau social X, anciennement Twitter, dans le pays.

En cause, une demande non respectée par X de nommer un représentant légal au Brésil. Elon Musk n’a jamais respecté cette injonction et son réseau se retrouve donc bloqué outre-Atlantique.

Un précédent qui pourrait bien montrer l’exemple pour d’autres territoires.

La fête chez les concurrents

Cette interdiction concerne également les utilisateurs. Ainsi, le Brésil interdit l’utilisation de moyens pour détourner le blocage, comme l’utilisation de proxy ou de VPN.

La conséquence immédiate de cette décision a été un regain d’utilisateurs pour Threads de Meta, mais aussi le réseau social Blue Sky. Ce dernier a annoncé avoir reçu plus d’un million de nouveaux utilisateurs en trois jours, avec un niveau d’activité inédit pour le réseau social. Le portugais, la langue officielle du Brésil, est rapidement devenu l’une des principales langues utilisées sur Blue Sky.

Un exemple pour l’Europe ?

La décision du Brésil crée un précédent qui pourrait bientôt trouver des échos dans d’autres territoires. Les relations entre Elon Musk et la Commission européenne sont particulièrement tendue.

En août, Thierry Bretton, commissaire européen, avait publié une lettre à l’attention d’Elon Musk. Ce dernier lui avait répondu avec un meme l’invitant à « baiser son propre visage » (sic).

Maintenant qu’un pays a vraiment ouvert la voie, l’Union européenne pourrait acter la décision de bannir X. C’est plusieurs dizaines de millions supplémentaires que le réseau pourrait alors livrer à ses concurrents.