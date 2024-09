Telegram a supprimé sa fonction la plus douteuse : elle était utilisée pour le trafic de drogue, d’armes et pour la prostitution

Telegram, longtemps considéré comme un des refuges sdes libertaires du net, vient de faire un pas de géant vers la conformité.

Le logo de Telegram

Telegram, l’application de messagerie, vient de supprimer l’une de ses fonctionnalités les plus controversées.

Tout a commencé avec l’arrestation à Paris de Pavel Durov, le fondateur et PDG de Telegram. L’homme a été accusé de ne pas avoir suffisamment modéré sa plateforme et d’être, en quelque sorte, complice des crimes qui s’y déroulaient. Une accusation qui fait froid dans le dos quand on sait que Telegram se targuait jusqu’alors d’être un havre de liberté sur internet.

La fin de « People Nearby » : un sacrifice nécessaire

La fonction qui passe à la trappe ? « People Nearby« , ou « Personnes à proximité » en bon français. Sur le papier, l’idée semblait géniale : permettre aux utilisateurs de découvrir des groupes locaux ou d’échanger des contacts en fonction de leur position géographique. Dans la pratique ? C’était devenu le terrain de jeu favori des escrocs, des dealers et même des proxénètes.

Selon Telegram, elle n’était utilisée que par 0,1 % des utilisateurs. Pourtant, cette minuscule fraction d’utilisateurs a réussi à créer un sacré boucan. Entre les arnaques, les vols et les propositions douteuses, « People Nearby » était devenu le cauchemar des modérateurs… et des forces de l’ordre.

Pour remplacer ce nid à problèmes, Telegram a une idée en tête : « Businesses Nearby« . L’objectif ? Permettre aux entreprises légitimes et vérifiées de proposer leurs produits et services. Une sorte de Pages Jaunes version 2.0, si vous voulez. Reste à voir si cette nouvelle fonction ne deviendra pas, elle aussi, un terrain de chasse pour les arnaqueurs en tout genre.

Telegram en pleine métamorphose : de l’anarchie à la modération ?

Mais la suppression de « People Nearby » n’est que la partie émergée de l’iceberg. En coulisses, c’est toute la philosophie de Telegram qui semble être en train de changer. Fini le temps où l’entreprise se vantait de ne jamais supprimer de contenu des discussions ou des groupes. Désormais, Telegram met en avant ses outils de signalement et s’engage à améliorer la modération sur sa plateforme.

Pavel Durov lui-même a dû monter au créneau pour défendre son application. Selon lui, Telegram est loin d’être le « paradis anarchique » décrit par certains médias. Il affirme que des millions de publications et de chaînes nuisibles sont supprimées chaque jour.

