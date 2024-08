Arrestation du patron de Telegram : une offensive française contre les messageries chiffrées ?

Pavel Durov, fondateur de l’application de messagerie Telegram a été arrêtée sur le sol français durant le week-end. Une première mondiale pour celui qu’on surnomme le « Zuckerberg russe ».

À peine avait-il posé le pied à l’aérogare du Bourget le samedi 24 août que Pavel Durov a été arrêté par la police française. Célèbre pour avoir lancé l’application de messagerie Telegram, l’homme qui arrivait d’Azerbaïdjan pensait s’offrir un dîner à Paris, mais a fini en garde à vue a détaillé TF1 dans son journal de samedi.

Très rapidement, les nouvelles de l’arrestation ont mis certaines personnalités du monde numérique en émoi. Edward Snowden a dénoncé « une attaque contre les droits fondamentaux de liberté d’expression et d’association », tandis qu’Elon Musk a lui profité de l’occasion pour faire la réclame de son tchatbot Grok et de sa vision très personnelle de la liberté absolue d’expression. La petite musique d’une attaque politique contre le principe des messageries chiffrées a pris de l’épaisseur durant le week-end.

Telegram et le chiffrement : une affaire compliquée

Pourtant, comme le rappelle Le Monde, l’arrestation de Pavel Durov relève plus d’une affaire judiciaire tout ce qu’il y a de plus classique que d’une attaque frontale contre la liberté d’expression ou le chiffrement des conversations. Le PDG était en effet visé par un mandat d’arrêt dans l’Hexagone en raison du manque de modération appliqué par Telegram. Selon une source proche du dossier interrogé par Mediapart, la plateforme permet la diffusion d’images pédopornographiques et de contenu terroriste, alors même que des obligations de modération sont inscrites dans les textes européens.

Mais surtout, contrairement à un mythe persistant, Telegram n’est pas une application chiffrée. La plateforme de Pavel Durov propose certes une option pour activer le chiffrement de bout en bout, mais elle est désactivée par défaut et n’est pas disponible pour les discussions de groupe. Le protocole utilisé pour le chiffrement a été en plus au cœur de nombreuses critiques en raison de son aspect fermé et propriétaire. Ses concurrents comme WhatsApp ou Signal sont généralement considérés comme plus sûrs de ce point de vue.

Difficile donc de voir dans cette arrestation une volonté politique d’affaiblissement du chiffrement. D’après les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait plus d’une volonté de réaffirmer les obligations européennes en termes de modération. Cela ne veut pas dire pour autant que les messageries chiffrées sont vues d’un très bon œil. En France comme en Europe, ces services font l’objet de fréquentes remises en question, mais concernant Telegram, le problème est ailleurs.

