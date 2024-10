Le Navigo Liberté+ sur smartphone, l’arrivée de Free Family et le fiasco de Matter et Thread – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 2 octobre : le Navigo Liberty+ qui arrive sur smartphone, le point sur l’offre Free Family et Matter et Thread mal en point. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Source : Frandroid

Navigo Liberté+ arrivera en 2025 sur smartphone : ce que ça changera dans le métro, le RER et le bus à Paris

C’est une très bonne nouvelle qu’a annoncé Île-de-France Mobilités pour les usagers des transports en commun. À partir de l’an prochain, il sera possible de profiter de la formule Navigo Liberté+ directement sur smartphone. Le principe est simple, puisqu’il ne sera plus nécessaire de payer les tickets à l’unité. Le smartphone pourra servir à passer les portillons puis, à la fin du mois, le montant utilisé sera prélevé de son compte bancaire.

Free Family : ce que vous devez savoir si vous êtes abonnés Freebox Delta, mini 4K, One et Crystal

Free vient de lancer sa nouvelle offre Free Family visant à proposer des forfaits mobiles 5G pour un prix de 9,99 euros chacun pendant un an. Cependant, pas facile de s’y retrouver pour savoir si on est éligible en fonction de sa box Internet. On fait le point.

Matter et Thread : le grand fiasco des normes pour objets connectés

Alors que les standards Matter et Thread étaient conçus pour simplifier la vie des utilisateurs en proposant des normes unifiées pour l’ensemble des objets connectés, ça ne prend pas. Plusieurs constructeurs ont fini par jeter l’éponge, à commencer par Netatmo et Nanoleaf. En cause, des systèmes jugés trop complexes pour les utilisateurs et sans réelle innovation.