Mise à jour d’une vieille box, Devialet au bord du gouffre et Google qui sécurise encore plus nos smartphones — L’actu tech de la semaine

Des hauts et des bas cette semaine en tech avec une mise à jour de l’antique Shield TV de Nvidia, Devialet au bord du gouffre et une fonction antivol chez Google. Voici le récapitulatif de la semaine.

Maintenance record chez Nvidia

Sortie il y a 9 ans, la Shield TV est l’antithèse de l’obsolescence programmée. Nvidia propose aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour sa box connectée. Et ce n’est pas qu’un patch de sécurité puisqu’on a aussi droit à des améliorations dont une meilleure fréquence d’images.

Lancée en 2015, la Shield TV profite de toute la puissance du Tegra X1 qui lui a permis de traverser les années sans s’essouffler. Sur la mienne, c’est la batterie de la télécommande qui a finalement fini par lâcher…

La haute fidélité française chancelle

Fleuron de l’industrie française, Devialet est en mauvaise posture. L’entreprise chercherait de nouveaux financements pour éviter de sombrer, explique Challenges dans ses colonnes.

Né en 2007, Devialet doit faire aujourd’hui avec des marchés devenus de plus en plus concurrentiels, tant sur les enceintes que sur les écouteurs. Des partenariats lui ont permis de garder la tête hors de l’eau ces dernières années, notamment avec Huawei, mais cela semble ne plus suffire.

Google blinde les smartphones Android

Google introduit trois nouvelles fonctionnalités sur Android pour lutter contre le vol de téléphone.

Protection contre le vol : Cette fonctionnalité verrouille automatiquement le téléphone si un mouvement brusque, typique d’un vol à l’arraché, est détecté par l’accéléromètre. Verrouillage hors ligne : Le téléphone se verrouille après avoir été mis hors ligne pendant un certain temps, empêchant les voleurs de le rendre injoignable via le mode avion. Verrouillage à distance simplifié : Il est désormais possible de verrouiller son téléphone à distance via le numéro de téléphone lié, au lieu du compte Google.

Ces fonctionnalités sont déployées sur les téléphones à partir d’Android 10. Pour vérifier leur disponibilité, il faut suivre ce chemin : Google > Tous les services > Sécurité des appareils > Protection contre le vol.