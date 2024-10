9 ans et 30 mises à jour plus tard : la Nvidia Shield TV continue de nous surprendre

Lancée en 2015, cette box Android TV continue de recevoir des mises à jour, défiant toutes les lois de l’obsolescence programmée.

L’obsolescence programmée semble être la norme, mais la Nvidia Shield TV fait figure d’exception. Lancée en 2015, cette box Android TV continue de recevoir des mises à jour régulières. Elle a reçu un gros batch de corrections pour cette fin d’année 2024.

Novembre 2015. Le monde découvrait la Nvidia Shield TV, dernière-née de la famille Shield de Nvidia. À l’époque, peu auraient parié sur sa longévité. Pourtant, presque une décennie plus tard, elle est toujours là, plus vivante que jamais.

Mais qu’est-ce qui fait le secret de cette longévité exceptionnelle ? Tout d’abord, il faut saluer la puissance brute de la puce Nvidia Tegra X1 (la puce de la Nintendo Switch). En 2015, cette puce était un monstre de puissance, capable de faire tourner des jeux gourmands sans sourciller. Cette surabondance de puissance a permis à la Shield TV de rester pertinente au fil des années, même face à des applications et des contenus toujours plus exigeants.

Ensuite, il y a la stratégie de Nvidia. Contrairement à de nombreux fabricants qui abandonnent leurs produits après quelques années, Nvidia a choisi de continuer à supporter activement sa box. Cette approche est d’autant plus remarquable dans l’écosystème Android, connu pour sa fragmentation et ses mises à jour souvent limitées dans le temps.

Une mise à jour 2024

La dernière mise à jour en date, novembre 2024, avec le numéro de version 33.2.0.252, est un parfait exemple de l’engagement de Nvidia. Bien qu’il s’agisse d’un « hotfix » (correctif rapide), elle apporte son lot d’améliorations et de corrections :

Amélioration de la fréquence d’images (en bêta)

Correction de problèmes audio avec les casques

Résolution de crashs sur GeForce Now

Améliorations de la gestion HDMI

Corrections de problèmes de stockage

Ces mises à jour, bien que techniques, montrent que Nvidia continue d’écouter sa communauté et de peaufiner l’expérience utilisateur, même après toutes ces années.

Il faut reconnaître que la Shield TV bénéficie d’une situation particulière. Son hardware surpuissant à l’époque lui a donné une marge confortable pour les années à venir. De plus, en tant que produit de niche, Nvidia peut se permettre un suivi plus poussé sans les contraintes des produits grand public à grande échelle.

Néanmoins, cela montre qu’une autre approche est possible. Dans un monde où l’on parle de plus en plus d’écologie et de consommation responsable. Quand on voit que Samsung et Google promettent désormais 7 ans de mises à jour Android… la Shield TV va sans doute passer les 10 ans l’année prochaine.