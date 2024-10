L’accès aux archives d’Internet est partiellement rétabli après la cyberattaque massive

Après une cyberattaque le week-end dernier, l’Internet Archive est de nouveau accessible en ligne. Cependant, le site fonctionne actuellement en mode lecture seule, et n’est donc pas encore totalement opérationnel.

La Wayback machine // Source : Internet Archive

Le 9 octobre, une attaque par déni de service distribué (DDoS) a mis hors ligne l’Internet Archive, ce précieux outil de préservation du web, y compris sa célèbre Wayback Machine. Mais ce n’est pas tout : les pirates ont également réussi à dérober une base de données d’authentification contenant pas moins de 31 millions d’enregistrements uniques.

Brewster Kahle, le fondateur de l’Internet Archive, a annoncé le retour du site dans un « état provisoire, en lecture seule ». Il précise : « Il est sûr de reprendre l’utilisation, mais d’autres opérations de maintenance pourraient être nécessaires, auquel cas le service sera de nouveau suspendu ».

La Wayback Machine n’est pas encore totalement opérationnelle

Les utilisateurs peuvent de nouveau désormais accéder à la Wayback Machine pour explorer les 916 milliards de pages web archivées au fil du temps. Cependant, il n’est pas encore possible d’ajouter de nouvelles pages à l’archive. L’équipe de Kahle travaille d’arrache-pied pour restaurer progressivement les services d’Archive.org, notamment les comptes de messagerie de l’équipe et les robots d’indexation pour les bibliothèques nationales.

La semaine dernière, une fenêtre pop-up émanant d’un prétendu pirate affirmait que l’archive avait subi une « faille de sécurité catastrophique ». Le site Have I Been Pwned a ensuite confirmé le vol de données, comprenant des adresses e-mail, des noms d’utilisateur, des mots de passe hachés et d’autres informations internes pour 31 millions de comptes uniques.

Cette panne survient quelques semaines seulement après que Google a commencé à ajouter des liens vers les sites web archivés dans la Wayback Machine. Cette fonctionnalité est d’autant plus précieuse que Google a supprimé ses propres liens vers les pages mises en cache plus tôt cette année.

Un groupe se faisant appeler « SN_BLACKMETA » a revendiqué l’attaque sur le réseau social X (anciennement Twitter). Ils prétendent avoir ciblé l’Internet Archive pour « mettre en lumière le sort du peuple palestinien innocent ». Face à cette situation, Brewster Kahle a rassuré le public sur X : « Les données sont en sécurité. Les services sont hors ligne pendant que nous les examinons et les renforçons. Nous nous excusons, mais c’est nécessaire. L’équipe de @internetarchive travaille dur. Délai estimé : des jours, pas des semaines ».