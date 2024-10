Nouvelle augmentation de prix Netflix, Elon Musk crée la controverse sur X et abonnement YouTube Premium Lite – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 17 octobre : Elon Musk crée la discorde sur Twitter, nouvelle augmentation de prix sur Netflix et un abonnement YouTube Premium moins cher. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Source : Frandroid

Elon Musk s’en prend au système de blocage de Twitter

Elon Musk a récemment mis en place une nouvelle politique sur X (anciennement Twitter), permettant aux personnes bloquées de voir vos posts. Cette décision a conduit de nombreux membres à quitter la plateforme pour se tourner vers d’autres réseaux sociaux et notamment Bluesky.

YouTube Premium Lite : vers un abonnement moins cher ?

Google serait sur le point de relancer YouTube Premium Lite, une version plus abordable de son abonnement premium. Cet abonnement réduit offre une expérience avec un nombre limité de publicités, mais exclut certaines fonctionnalités clés comme le téléchargement de vidéos pour une lecture hors ligne et l’accès à YouTube Music. Un test est en cours dans plusieurs pays et notamment en Europe.

Netflix prévoit une nouvelle augmentation de ses prix

Netflix s’apprête à annoncer une hausse significative de ses tarifs d’abonnement, malgré des performances financières robustes au dernier trimestre. La plateforme de streaming justifie cette augmentation par le besoin d’investir davantage dans la production de contenus originaux pour contrecarrer le ralentissement de sa croissance.