Les smartphones doivent désormais être compatibles avec les appareils auditifs

La Commission Fédérale des Communications (FCC) américaine vient d'adopter une nouvelle réglementation qui va révolutionner l'accès à la téléphonie mobile pour les millions d'Américains souffrant de problèmes auditifs.

Si vous utilisez une aide auditive, vous devriez bientôt être en mesure de passer des appels et d’écouter de la musique sans porter votre smartphone à l’oreille, selon une nouvelle mesure exigée par la FCC, qui certifie les nouveaux produits sur le marché américain. En effet, cette règle impose que tous les téléphones mobiles commercialisés aux États-Unis soient désormais compatibles avec les appareils auditifs.

« La perte auditive est un enjeu majeur », a déclaré Jessica Rosenworcel, présidente de la FCC, soulignant que plus de 48 millions d’Américains sont concernés par des difficultés auditives, particulièrement chez les personnes âgées et les vétérans. « Il y a de fortes chances que vous connaissiez quelqu’un touché par ce handicap », a-t-elle ajouté.

Les smartphones vont fonctionner de concert avec les appareils auditifs

Cette nouvelle réglementation s’inscrit dans une dynamique plus large d’amélioration de l’accessibilité. Elle fait suite à la décision historique de la FDA en 2022 autorisant la vente d’appareils auditifs sans ordonnance, et à l’annonce d’Apple en septembre dernier concernant l’utilisation possible des AirPods 2 comme aides auditives pour les pertes légères à modérées.

Les nouvelles règles prévoient plusieurs avancées, notamment au niveau des constructeurs. Les fabricants devront par exemple abandonner les standards propriétaires au profit d’une exigence de couplage Bluetooth universelle, garantissant ainsi une compatibilité entre tous les téléphones et appareils auditifs, y compris ceux vendus en vente libre. De plus, tous les nouveaux appareils devront respecter des normes de contrôle du volume permettant d’augmenter le son sans distorsion.

La transparence est également au cœur de ces nouvelles dispositions. Les entreprises seront tenues d’indiquer clairement sur leurs sites web et leurs étiquettes de point de vente si leurs appareils sont compatibles avec les aides auditives, s’ils répondent aux exigences de couplage téléphonique ou Bluetooth, et jusqu’à quel niveau le volume peut être augmenté tout en respectant les normes. Bien que la FCC n’ait pas encore fixé de date précise pour la fin de la période de transition, cette décision est une étape cruciale vers une technologie plus inclusive.