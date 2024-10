Un faux trailer sur France 2, la stratégie de BYD pour conquérir l’Europe et des Pixel inutilisables sous Android 15 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 21 octobre : France 2 a diffusé un faux trailer de Superman, BYD affûte ses armes pour vendre plus de voitures électriques en Europe et les Pixel 6 n’aiment pas Android 15. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

France 2 diffuse un faux trailer de Superman

Le journal de 20h de France 2 a diffusé une bande-annonce de Superman… totalement fausse, car générée par IA. De quoi se questionner sur la traçabilité des sources des chaînes de télévision, qui ont tendance à se servir d’Internet comme vivier d’images.

Le chinois BYD, numéro 2 mondial de la voiture électrique, n’est pas satisfait de ses ventes en Europe et veut accélérer. Au programme : multiplication des points de vente (notamment en Allemagne), usines en Hongrie et en Turquie et véhicules adaptés aux besoins du marché européen.

Des Google Pixel 6 inutilisables après avoir reçu Android 15

Si Android 15 est disponible depuis quelques jours, le passage à cette nouvelle version semble être problématique pour plusieurs possesseurs de Pixel 6. Plusieurs de ces smartphones se sont ainsi retrouvés totalement bloqués. Prudence et patience, donc, pour les propriétaires de ce téléphone signé Google.