Piratage massif chez Free, Snapdragon 8 Elite, nouveau concurrent pour l’iPhone et Android – L’actu tech de la semaine

Une actualité chargée pour la tech cette semaine. Free serait victime d’un hack majeur, Qualcomm a présenté la puce Snapdragon 8 Elite qui équipera les Galaxy S25 et un nouveau concurent pointe à l’horizon pour l’iPhone et Android. Voici le récapitulatif des actus tech de la semaine.

Panne Free // Source : Frandroid

Piratage massif chez Free

Un hacker aurait proposé à la vente les données personnelles de 19 millions de clients Free, incluant 5 millions d’IBAN. La véracité de cette fuite est encore à confirmer, mais la prudence est de mise pour les abonnés.

Un nouveau venu dans le monde des OS mobiles

Huawei lance HarmonyOS Next, une alternative indépendante à Android et iOS, avec une promesse de meilleure performance et compatibilité étendue en Chine.

Cela pourrait être un pas significatif vers la diversification des systèmes d’exploitation mobiles face aux géants Google et Apple.

Qualcomm présente le Snapdragon 8 Elite

Qualcomm dévoile le Snapdragon 8 Elite, sa nouvelle puce haut de gamme pour tous les smartphones de l’année 2025. Elle met l’accent évidemment sur une amélioration des performances de l’IA.

Elle repose surtout sur une nouvelle architecture Oryon déjà vu sur PC pour promettre efficacité énergétique sans sacrifier l’autonomie tout en renforçant la protection de la vie privée des utilisateurs.

Le Samsung Galaxy S25 accueille le Snapdragon 8 Elite

Samsung équipera le Galaxy S25 de la puce Snapdragon 8 Elite, promettant des performances accrues grâce à l’architecture Oryon.

Toutefois, un conflit juridique entre ARM et Qualcomm pourrait altérer ce choix technologique.

ARM contre Qualcomm : une bataille légale qui menace l’industrie mobile

Le conflit juridique entre ARM et Qualcomm a pris une nouvelle tournure inquiétante. ARM menace Qualcomm de révoquer la licence du fabricant de puces. Si l’on passe à l’exécution de la menace, les fabricants de smartphones Android perdraient un partenaire précieux.