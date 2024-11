Ce serait déjà la fin des GeForce RTX 4000

Nvidia aurait déjà mis fin à la production des GeForce RTX 4000 pour se concentrer sur les prochaines GeForce RTX 5000.

Source : Nvidia

Le CES de janvier 2025 approche et il s’agit du salon où Nvidia devrait présenter ses nouvelles GeForce RTX 5000. En attendant, les rumeurs se multiplient autour de ces nouvelles cartes graphiques.

La dernière en date nous rassure concernant les modèles les plus accessibles.

Nvidia migre sa production

D’après le site Videocardz, Nvidia est en ce moment en train d’ajuster sa production pour passer à sa nouvelle génération de GPU.

Plus précisément, seul le GPU AD107 utilisé pour les GeForce RTX 4050 et 4060 serait encore en cours de productions. Les autres modèles AD102, 103, 104 et 106 seraient seulement disponibles jusqu’à écoulement des stocks.

La bonne nouvelle c’est que cela signifie que Nvidia prévoit déjà un renouvellement quasi complet de sa gamme. Une GeForce RTX 5070 devrait bel et bien être dans les cartons et prête pour remplacer la RTX 4070 lorsqu’elle ne sera plus disponible.

Si dans un premier temps, Nvidia devrait se concentrer sur les GeForce 5090 et 5080 vendues à prix d’or, la marque devrait rapidement décliner sa gamme dès le début de l’année 2025.