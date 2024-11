Volkswagen devant Tesla, fin de la triche pour Spotify Premium et une nouveauté sportive pour les montres Google – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 27 novembre : Volkswagen passe devant Tesla, Spotify met son holà sur la triche et Google s’adresse aux sportifs. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Spotify // Source : ElR – Frandroid

La Tesla Model Y perd son titre en Europe et se fait dépasser par une Volkswagen électrique

Alors que Tesla affichait jusqu’à présent les meilleurs chiffres de vente de véhicules électriques en Europe, la firme américaine a été détrônée. Selon les chiffres du cabinet JATO, Tesla n’occupe plus la première place du podium, devancé par le Skoda Enyaq du groupe Volkswagen. On retrouve la tesla Model Y en deuxième position et le Volkswagen ID.4 en troisième place.

Vous n’allez plus pouvoir gruger Spotify Premium sur Android

Alors que certaines versions moddées de Spotify sur Android permettaient de profiter du service de streaming sans passer par l’abonnement Premium, la plateforme suédoise a décidé de mettre le holà. Spotify semble en effet avoir trouvé une solution pour empêcher ces applications d’accéder à son catalogue.

Pixel Watch : les montres Google deviennent encore plus adaptées au sport avec cette nouveauté

Après plusieurs mois de rumeurs, Google a finalement annoncé l’arrivée d’un nouveau bracelet pour ses montres Pixel Watch. Ce nouveau bracelet « performance à scratch » est en fait un modèle en nylon avec attache en velcro afin de permettre un serrage optimisé, particulièrement utile dans un cadre sportif.