TF1 se fait gronder sur la voiture électrique, la correction de M6 et l’avertissement de Microsoft – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 2 décembre : le gendarme de l'audiovisuel sermonne TF1 après ses reportages sur la voiture électrique, M6 fait son mea culpa pour le sien et Microsoft hausse le ton.

L’ARCOM sermonne TF1 après ses reportages sur la voiture électrique

Après deux reportages questionnables sur la voiture électrique (les longs trajets et les coûts de recharge), TF1 s’est fait taper sur les doigts par l’ARCOM, le gendarme de l’audiovisuel. Pas de sanction, mais un rappel à la rigueur.

L’origine du problème du reportage de M6 Turbo dévoilée

Autre grande chaîne, autre sujet sur la voiture électrique. Cela se passe sur M6, où son émission Turbo avait indiqué de fausses valeurs sur les coûts de recharge. Une erreur rectifiée, et qui proviendrait d’une simple inversion de chiffre lors de la préparation du reportage.

Microsoft devient plus menaçant sur les installations non réglementaires de Windows 11

L’utilisation de Windows 11 sur les ordinateurs non compatibles devient de plus en plus compliqué. Microsoft affiche désormais une longue clause de non-responsabilité sur sa page de support, espérant faire peur aux utilisateurs dans le collimateur du géant américain.