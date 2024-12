Microsoft lache du lest sur Windows 11, DS lance la N°8 et le Google Pixel 9a dévoilé – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 12 décembre : Microsoft lache du lest sur Windows 11, la DS N°8 dévoilée et tout sur le Pixel 9a. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Microsoft autorise l’installation de Windows 11 sur des PC non compatibles

Microsoft permet désormais l’installation de Windows 11 sur des ordinateurs ne répondant pas aux exigences minimales, notamment l’absence de puce TPM 2.0. Cependant, l’entreprise avertit que ces systèmes pourraient rencontrer des problèmes de compatibilité et ne pas recevoir de mises à jour. Les utilisateurs sont donc invités à accepter une clause de non-responsabilité avant de procéder à l’installation.

DS N°8 : la berline électrique française à l’autonomie record

DS Automobiles dévoile la DS N°8, une berline électrique haut de gamme affichant une autonomie de 750 km, surpassant ainsi les modèles de Tesla. Avec une longueur de 4,82 mètres, elle se positionne sur le segment D, rivalisant avec des véhicules comme la Tesla Model Y. Ce lancement marque une avancée significative pour le constructeur français dans le domaine des véhicules électriques.

Google Pixel 9a : toutes les caractéristiques dévoilées avant l’annonce officielle

Le prochain smartphone abordable de Google, le Pixel 9a, voit sa fiche technique complète révélée avant son lancement prévu en mars 2025. Il serait doté d’un écran OLED de 6,2 pouces, de 8 Go de RAM, d’une batterie de 5100 mAh et de la puce Tensor G4. Côté photo, un capteur principal de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx sont attendus. Le design reste fidèle à la gamme Pixel.