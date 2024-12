Samsung lancerait au moins trois smartphones pliables en 2025, voici lesquels

De nouveaux indices sur les futurs smartphones pliables de Samsung ont été découverts dans le code bêta de One UI 7, la surcouche Android 15 du constructeur coréen.

Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Android Authority vient de dévoiler les numéros de modèle de trois nouveaux appareils signés Samsung, que le média a déniché dans le code de la bêta de One UI 7. Les références SM-F966 et SM-F751 correspondraient respectivement aux Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, successeurs directs des modèles actuels.

Plus surprenant, le code mentionne également un mystérieux SM-F968, qui pourrait être une nouvelle version du Galaxy Z Fold Special Edition. Bien que ces numéros de modèle confirment le développement de ces appareils, aucune information technique n’a filtré sur leurs caractéristiques. Samsung maintient le mystère sur les améliorations prévues pour cette nouvelle génération, mais tout porte à croire que les smartphones seraient propulsés par un processeur encore jamais utilisé.

Le Galaxy Z Fold SE 2 pourrait arriver en France en 2025

Cette dernière découverte est particulièrement intéressante. Actuellement commercialisé uniquement en Corée du Sud, le Galaxy Z Fold SE se distingue du Z Fold 6 classique par un design plus fin et plus léger, des écrans plus grands et un meilleur système photo. Sa présence dans le code de One UI 7 laisse présager une possible commercialisation internationale.

L’année 2025 s’annonce donc assez chargée pour le constructeur coréen. Avant ces smartphones pliables, Samsung devrait dévoiler en janvier sa série Galaxy S25, possiblement enrichie d’une version « Slim ». Des rumeurs évoquent également le développement d’un smartphone pliable en trois pour concurrencer le Huawei Mate XT.

Fait notable, deux modèles attendus sont absents de ces fuites : le Galaxy Z Flip FE et le Galaxy S25 Slim. Leur absence pourrait signifier qu’il faudra patienter un peu plus longtemps, et que leur sortie interviendrait plutôt vers la fin de l’année prochaine.