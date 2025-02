L’industrie automobile occidentale face au défi de l’efficacité chinoise, Sony pénalise les abonnés PlayStation Plus et deux smartphones interdits en France – L’actu tech de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs actualités tech ! On retient notamment l’étude de Caresoft qui met à mal des structures rigides des constructeurs automobiles historiques, la levée de boucliers de la communauté des abonnés PlayStation Plus à la suite d’une nouvelle politique de mise à niveau ainsi que les marques Ulefone et Oukitel contraintes de rappeler leurs smartphones en France.

Les constructeurs chinois révolutionnent l’industrie automobile électrique

Une étude de Caresoft révèle l’avance considérable des constructeurs chinois dans l’optimisation de la production de véhicules électriques. En démontant et analysant plusieurs modèles, les experts constatent que les constructeurs chinois utilisent jusqu’à 20% de pièces en moins et privilégient des solutions innovantes et économiques, comme l’utilisation d’adhésifs plutôt que d’aimants. Leur force réside dans leur collaboration inter-entreprises et leur capacité d’adaptation rapide, contrairement aux constructeurs occidentaux qui peinent à suivre cette évolution, notamment en raison de leurs structures plus rigides.

Mécontentement de la communauté PlayStation

Sony a récemment annoncé Days Gone Remastered pour PS5, mais une controverse a éclaté concernant la politique de mise à niveau. Les possesseurs de la version PS4 peuvent accéder à la version remasterisée pour 10 euros, tandis que les abonnés PlayStation Plus qui ont obtenu le jeu via leur abonnement devront payer 49,99 euros. Cette décision a provoqué un mécontentement général dans la communauté, de nombreux joueurs exprimant leur frustration sur les réseaux sociaux, estimant qu’ils auraient volontiers payé les 10€ pour la mise à niveau.

Deux smartphones Android interdits en France pour rayonnements dangereux

L’ANFR a interdit la vente en France de deux smartphones Android, l’Ulefone Note 16 Pro et l’Oukitel WP28, en raison de leurs émissions d’ondes électromagnétiques excessives. Les tests ont révélé que leur débit d’absorption spécifique (DAS) dépasse la limite européenne de 4 W/kg, avec des valeurs de 4,78 W/kg pour l’Ulefone et 4,06 W/kg pour l’Oukitel. Les sociétés responsables ont été mises en demeure, et l’ANFR a ordonné le retrait immédiat des modèles de la vente ainsi que le rappel des appareils déjà vendus, les propriétaires étant invités à les rapporter à leur point de vente.