Le Galaxy Z Flip FE s’inspirerait beaucoup de cet autre smartphone

Les rumeurs concernant un potentiel Galaxy Z Flip FE se multiplient et révèlent des caractéristiques techniques.

Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid

Samsung pourrait chercher à démocratiser les smartphones pliants avec une version « Fan Edition » (FE) de son populaire Galaxy Z Flip.

Si l’existence d’un modèle FE pliable n’est pas encore officiellement confirmée, plusieurs indices et fuites récentes alimentent les spéculations. Le site néerlandais GalaxyClub.nl qui a démasqué ce Z Flip FE derrière le nomb de code B7R, apporte aujourd’hui des précisions quant à la configuration de l’appareil.

Un Galaxy Z Flip 5 boosté

Selon leurs informations, l’appareil partagerait de nombreuses caractéristiques avec le Galaxy Z Flip 5, une stratégie logique pour une version FE :

Processeur : Exynos 2400e, celui-là même que l’on trouve dans le Galaxy S24 FE.

Exynos 2400e, celui-là même que l’on trouve dans le Galaxy S24 FE. Mémoire vive (RAM) : 8 Go.

8 Go. Stockage : Options de 256 Go et 512 Go.

Options de 256 Go et 512 Go. Écrans : Un écran interne pliable AMOLED de 6,7 pouces et un écran externe de 3,4 pouces, identiques à ceux du Z Flip 5.

Un écran interne pliable AMOLED de 6,7 pouces et un écran externe de 3,4 pouces, identiques à ceux du Z Flip 5. Appareils photo : Un double capteur arrière de 12 Mpx (principal + ultra grand-angle) et un capteur selfie interne de 10 Mpx.

Un double capteur arrière de 12 Mpx (principal + ultra grand-angle) et un capteur selfie interne de 10 Mpx. Batterie : Une capacité de 3700 mAh au moins. On peut espérer monter à 4000 mAh comme sur le Z Flip 6 ou même 4300 mAh comme ce que l’on attend sur le Z Flip 7. La charge rapide 25 Watts serait comprise.

Le prix du Galaxy Z Flip FE

L’intérêt principal d’un modèle FE réside dans son prix. On s’attend logiquement à ce qu’il soit inférieur à celui du Z Flip 7 attendu pour juillet prochain. Dès lors, un tarif inférieur à 1000 euros est envisageable. Idéalement, on le verrait bien entre 800 et 1000 euros. Il ferait alors un beau challenger pour le futur Razr 60 de Motorola.

Quant à la date de sortie, plusieurs scénarios sont envisagés :

Un lancement aux côtés des futurs Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, peut-être lors de l’événement Unpacked estival. Une sortie décalée, plus tard dans l’année ou au début de l’année prochaine, pour ne pas cannibaliser les ventes des modèles principaux.

Bien que Samsung n’ait encore rien confirmé, la convergence des rumeurs et des fuites de spécifications techniques suggère que le projet d’un Galaxy Z Flip FE est sérieusement engagé.

Un tel appareil, reprenant les forces du Z Flip 5 à un prix plus contenu, pourrait séduire un public plus large et accélérer l’adoption des smartphones pliables.