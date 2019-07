Pendant que François de Rugy doit justifier ses frais de homards et de champagne, l’actualité Tech est moins festive. Des conversations avec Google Assistant sont écoutées par des humains, une fausse application pour des mises à jour Samsung a piégé des millions de personne et seul Nintendo a tiré son épingle du jeu avec l’annonce de la Switch Lite.

Google le confirme, vos conversations avec Assistant sont bien écoutées

Google fait face à une controverse après qu’un média belge a révélé que des employés de la firme écoutaient des conversations entre les utilisateurs et son Google Assistant. Le but serait d’améliorer la compréhension des paroles par l’assistant personnel. L’information a été confirmée par Google en personne, qui se défend en indiquant que cela ne concerne que très peu de conversations.

La Nintendo Switch Lite est officialisée

Après de nombreuses rumeurs, Nintendo officialise : la Nintendo Switch accueille une nouvelle membre dans sa famille avec la Switch Lite. Cette version plus légère et compacte est uniquement dédiée au jeu portable et en solo. Si vous ne comprenez pas l’intérêt ou que vous hésitez entre les deux, jetez un œil à notre comparatif entre la Switch Lite et la Switch classique.

Mise à jour Samsung : 10 millions de personnes piégées par une fausse application

Une fausse application sur le Play Store promettant des mises à jour pour les smartphones Samsung a été téléchargée par plus de 10 millions de personnes. L’application bride néanmoins volontairement les débits à des vitesses ridicules afin de pousser les utilisateurs à passer à un abonnement annuel de 34,99 dollars.

