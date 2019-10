Cette semaine, nous avons pu découvrir officiellement le SoC des prochains Samsung Galaxy S11. Du même temps, la synchronisation sans perte de Google Photos sur iPhone a été dévoilée comme étant un bug, quand Wheels a montré un nouvel engin électrique innovant.

Samsung Galaxy S11 : l’Exynos 990 est officiel, écran 120 Hz et capteur 108 MP au programme

Samsung a dévoilé sa puce haut de gamme Exynos 990 qui équipera des smartphones en 2020, et très probablement le Galaxy S11.

Mi-vélo mi-trottinette électrique, le deux-roues Wheels bientôt lancé en libre-service en Europe

L’opérateur américain Wheels devrait déployer ses premières flottes de deux-roues électriques en Europe au cours des prochaines semaines. Atypique, son produit se conduit comme un vélo, mais accélère comme une trottinette.

iPhone : une fonction pratique sur Google Photos était en fait un bug

Sur Google Photos, les propriétaires d’iPhone peuvent enregistrer leurs images au format HEIC en qualité originale et sans limite de stockage. Cependant, Google explique qu’il s’agit d’un bug et non d’une fonctionnalité.