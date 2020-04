iPhone SE dans les starting blocks, vente des jeux suspendue chez Amazon et des PC inférieurs à la PS5 selon Sony – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 03 avril : l'iPhone SE serait fin prêt à être annoncé, Amazon suspend la vente de certains jeux et Sony affirme que la PS5 sera supérieure aux PC. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

iPhone SE 2020 : Apple serait prêt pour un lancement aujourd’hui

Attendu depuis de nombreux mois, et espéré depuis plusieurs années, le nouvel iPhone SE serait prêt à être dévoilé. En effet, le site 9to5Mac a pu obtenir plusieurs informations à propos du prochain smartphone milieu de gamme d’Apple. On y apprend notamment qu’il s’appellera bien iPhone SE — et non pas iPhone 9 — mais également que le smartphone est prêt à être mis en vente et devrait l’être dans les tout prochains jours sur le site du constructeur.

Amazon France suspend la vente de la plupart des jeux vidéo

Face à la pandémie actuelle, Amazon a décidé de recentrer son activité autour de la livraison de biens considérés comme essentiels. Le site de e-commerce a ainsi annoncé avoir arrêté la vente de jeux vidéo en France afin de réduire les commandes pour les livreurs et de répartir au mieux les livraisons autour de produits plus indispensables. On notera néanmoins que certains gros jeux sont encore disponibles sur la plateforme.

PS5 : d’après Sony, les « PC auront du mal à être au niveau » sur certains aspects

On est encore à quelques mois de la présentation officielle de la PlayStation 5 et pourtant Sony semble particulièrement fier de sa prochaine console. L’architecte de la PS5 a ainsi pris la parole récemment pour vanter ses mérites aussi bien en termes de performances que de prix. D’après Mark Cerny, la vitesse du SSD de la PS5 et ses caractéristiques audio en feront une console bien difficile à égaler pour les constructeurs de PC.