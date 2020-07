Une date pour la nouvelle Freebox, bye-bye les Pixel 3a et Steam s’amourache des Chromebook – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 2 juillet : Free dévoile une date pour sa prochaine keynote, Google dit au revoir aux Pixel 3a et les Chromebook pourraient bientôt devenir des machines gaming. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La prochaine Freebox est en approche

Il aura fallu plusieurs jours de mystère avant que Free ne lâche la date à la presse. Mardi 7 juillet prochain, Xavier Niel devrait lever le voile sur la Freebox V8 — ou Freebox POP selon la rumeur et le teasing maison sur les réseaux sociaux. Les invitations ont été envoyées pour un événement organisé au siège d’Iliad à Paris. Comme toujours, ce sont les camions en enfilade devant les locaux qui avaient suscité les interrogations et renforcé les supputations.

Steam débarque sur Chrome OS

Acteur incontournable du gaming sur PC, Steam va ajouter une corde à son arc en s’invitant sur les appareils Chromebook très prochainement. La boutique de Valve devrait être intégrée de manière imminente et nativement dans Chrome OS. Selon 9to5Google, les premières machines qui devraient avoir le droit à Steam seraient les ordinateurs avec une puce Intel 10e génération.

Clap de fin pour les Pixel 3a et 3a XL

Considérés comme les meilleurs photophones sur le milieu de gamme, les Pixel 3a et 3a XL s’apprêtent à tirer leur révérence. Google a officialisé la nouvelle auprès du site Android Police en annonçant la fin de la production. Lancés au printemps 2019 comme déclinaisons plus abordables des Pixel 3, mais avec la promesse des mêmes qualités photo, les Pixel 3a sont déjà introuvables sur le store français de Google. Leur successeur, le Pixel 4a, se fait toujours attendre. Mais cette annonce laisse penser que son arrivée est plus qu’imminente.