Chrome OS : Steam arrive bientôt et le timing est idéal

Les Chromebook pourront bientôt devenir de véritables machines de jeu avec le support de Steam.

Steam est devenu incontournable pour jouer aux jeux vidéo sur PC. Pour prétendre offrir un usage jeu vidéo sur ces machines, il faut donc d’abord absolument proposer la boutique de Valve sur son support. C’est justement ce à quoi travaille Google depuis au moins le début de l’année : apporter le client Steam sur Chrome OS en natif. Le projet a progressé, et l’arrivée de Steam serait imminente. Un timing idéal, car le jeu sur Linux a récemment fait beaucoup de progrès.

Project Borealis : apporter Ubuntu à Chrome OS

Le site 9To5Google a pu mettre la main sur une copie récente du projet Borealis qui consiste en fait à intégrer une distribution Ubuntu dans Chrome OS, à la manière de Crostini qui intégrait une distribution Debian pour faire tourner les applications GNU/Linux natives sur Chrome OS. Un peu à la manière de ce que propose Microsoft avec l’intégration de Linux à Windows 10, il s’agit d’une intégration qui permet de tirer bénéfice des applications disponibles sur Ubuntu, mais sans jamais montrer l’interface du système à l’utilisateur.

Borealis intègre directement une installation de Steam, ce qui démontre la connexion avec l’arrivée native de Steam sur Chrome OS. Passer de Debian à une solution Ubuntu va permettre à Google d’offrir une totale compatibilité de Chrome OS avec tous les jeux Steam disponibles sur Ubuntu. C’est à ce moment qu’il faut parler de la récente évolution du jeu sur Linux.

Grâce à Valve, Ubuntu rattrape Windows pour le jeu vidéo

Depuis longtemps, le jeu vidéo sur PC fait partie intégrante de l’écosystème Windows. Et pour cause, les jeux sont souvent développés en utilisant l’API DirectX développé par Microsoft, plutôt que OpenGL ou Vulkan, les équivalents libres. Le parc installé de Windows étant beaucoup plus grands, les développeurs investissent rarement dans un portage de leur jeu sous Vulkan pour le proposer sur GNU/Linux ou macOS.

C’est là qu’intervient Proton, une solution développée par Valve directement pour permettre à Steam de connaitre un nouvel essor sur Linux. Proton ajoute une couche de compatibilité à GNU/Linux qui utilise Wine et DXVK pour rendre permettre de jouer aux jeux DirectX.

Le site ProtonDB répertorie justement les jeux qui bénéficient de cette nouvelle solution. On peut voir que des jeux très populaires comme Dark Souls 3, Doom (2016), ou Sea of Thieves fonctionnent parfaitement (avec une évaluation « platine ») et d’autres gros titres comme GTA V ou Path of Exile fonctionnent après quelques modifications (évaluation « or »). Tous ces jeux deviendront compatibles Chrome OS dès que le projet Borealis de Google arrivera à son terme.

Pour quels Chromebooks ?

Aujourd’hui les Chromebooks sont encore souvent des machines bon marché avec des composants peu performants, conçues pour avoir une bonne autonomie, mais pas pour faire tourner des jeux gourmands. D’après 9To5Google, les premières machines qui devraient avoir le droit à Steam seraient les ordinateurs avec une puce Intel 10e génération. L’intégration de Steam pourrait toutefois ouvrir la voie vers des Chromebook équipés de puces graphiques plus véloces.