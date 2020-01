Chrome OS s’ouvre au jeu vidéo : Steam va débarquer en natif sur l’OS Google

Le manager de Chrome OS Kan Liu a dévoilé à Android Police une chose très importante pour les joueurs sur Chromebook : le client Steam va officiellement débarquer sur l'OS portable de Google.

Qui ne connaît pas Steam ? Le magasin de jeu créé et propulsé par Valve est devenu très rapidement le magasin par défaut pour retrouver tous ses jeux, à grand renfort de promotions et de fonctionnalités innovantes.

Aujourd’hui, impossible de parler de jeu PC sans parler de lui. Cependant, c’est particulièrement vrai pour Windows… mais pas forcément macOS et Linux, deux OS qui ont une sélection de jeu limitée. Steam travaille depuis de nombreuses années, grâce à Steam Play, à rendre plus de jeux compatibles avec Linux et macOS. Et un nouvel OS s’ajouterait très bientôt à cela.

Steam arrive officiellement sur Chrome OS

En effet, Android Police dévoile un fait important aujourd’hui. Kan Liu, le manager de Chrome OS que nous avons pu rencontrer il y a quelques mois, a dévoilé à l’équipe un fait important pendant le CES : Google travaille sur la sortie officielle et la compatibilité de Steam pour Chrome OS, possiblement en collaboration avec Valve. Il n’a cependant pas offert plus de détail que cela, si ce n’est que cela sera rendu possible par la compatibilité Linux rajoutée (relativement) récemment.

Il faut noter qu’un client Steam pour Linux existe déjà bel et bien. Cependant, l’installer sur un Chromebook n’a pas grand intérêt, puisque son optimisation est horrible et ne permet pas vraiment de profiter des capacités de la boutique comme de ses jeux. Le client Android Steam est également disponible, mais s’essayer au remote play est une horreur à cause une nouvelle fois d’un manque d’optimisation.

Une application Steam officiellement développée pour Chrome OS permettrait de garantir un fonctionnement parfait. Les jeux Steam compatibles avec Linux sont toujours plus nombreux, et comptent de nombreux titres importants comme Rocket League, DOTA 2, CS:GO, Civilization VI ou encore Total War.

Reste que les Chromebook en eux-mêmes ne sont pas forcément équipés pour fournir une expérience de jeu satisfaisante… pour le moment. Le CES 2020 a montré que les Chromebook se tournaient vers le secteur haut de gamme, avec des SoC pouvant encaisser certains jeux de cette liste sans trop de souci. Du même temps, Kan Liu a indiqué à Android Police que de nouveaux appareils propulsés par la plateforme AMD allaient voir le jour au cours des prochains mois.

Tel que présenté actuellement, l’ambition serait moins de créer un futur Chromebook gamer et bien plus de permettre aux gens de jouer sur le pouce à leurs titres esport favoris, souvent moins gourmands en ressources. Débloquer un client Steam fonctionnel sur Chrome OS permettrait également de profiter du jeu sur réseau local dans de bonnes conditions, quand Valve travaille lui aussi sur sa propre offre cloud gaming.

Enfin, pour Google, il s’agit ici d’un nouveau pas vers le jeu vidéo pour Chrome OS. Après Google Stadia pour débloquer le cloud gaming sur son OS d’ordinateur, il pourra compter sur l’un des plus grands noms du jeu PC pour ajouter toujours plus d’intérêt à la plateforme.