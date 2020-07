Pixel 3a et 3a XL : clap de fin pour les excellents photophones de Google

Dans un communiqué de presse envoyé à Android Police, Google a officiellement annoncé avoir cessé la production des Pixel 3a et 3a XL. Le duo sera encore disponible jusqu’à l’écoulement complet de leurs stocks.

C’est une petite page qui se tourne dans le catalogue des smartphones de Google. Intronisés en mai 2019, les Pixel 3a et Pixel 3a XL auront vécu un poil plus d’un an avant de disparaître des radars. La firme de Mountain View a en effet décidé de stopper leur production, a-t-elle annoncé à Android Police par le biais d’un communiqué de presse.

Indisponible sur la boutique française

« Le Google Store a écoulé tous les stocks du Pixel 3a. Pour ceux et celles qui sont toujours intéressés par l’achat d’un Pixel 3a, le produit est disponible chez certains partenaires le temps que les stocks se vident », a notamment écrit le colosse aux quatre couleurs. Après vérification, la boutique française l’indique en effet comme indisponible.

Du côté des revendeurs comme Amazon, Fnac ou encore Darty, le produit se fait quant à lui de plus en plus rare. Pour les plus intéressés, ne traînez donc pas. À leur sortie, le binôme a rapidement récolté les louanges de la presse pour leurs excellentes performances photographiques, malgré leur position milieu de gamme et un prix relativement abordable.

Allô le Pixel 4a ?

Leur successeur, notamment matérialisé par le Pixel 4a, se fait de son côté toujours attendre après plusieurs reports. Mais une récente certification FCC, qui représente l’une des toutes dernières étapes avant l’officialisation d’un smartphone, laisse présager une présentation dans le courant du mois de juillet… pour un lancement en automne, à en croire les dernières rumeurs.

