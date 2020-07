Caractéristiques du Galaxy Note 20 Ultra, Android Go imposé par Google et nouveau design pour Microsoft Office – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 22 juin : la fiche technique du Galaxy Note 20 Ultra, Google qui va imposer l'utilisation d'Android Go à certains smartphones et Microsoft qui présente la future interface d'Office. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra : voici les caractéristiques détaillées du premier « smartphone Xbox »

Alors que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra n’est pas attendu avant deux semaines encore, le prochain modèle ultra haut de gamme de Samsung a fait l’objet de fuites massives. Le site allemand WinFuture a en effet obtenu la fiche technique détaillée du smartphone, aussi bien la taille de son écran que ses différents modules photo ou sa batterie. C’est également l’occasion d’apercevoir le prolongement du partenariat entre Samsung et Microsoft, cette fois autour des jeux vidéo, puisque le smartphone serait optimisé pour faire tourner xCloud.

Google va imposer l’utilisation d’Android Go à certains smartphones

Trois ans après le lancement d’Android « Go Edition », Google compte aller plus loin pour inciter les constructeurs de smartphones à adopter la version légère de son OS mobile. D’après un document obtenu par XDA Developers, tous les smartphones lancés avec 2 Go de RAM ou moins devront désormais nécessairement embarquer Android Go. La version classique du système ne sera donc désormais proposée que pour les smartphones avec plus de 3 Go de RAM.

Microsoft Office va changer de look sur mobile et PC : au revoir le ruban

À l’occasion de sa conférence Inspire, Microsoft a présenté les nouveautés à venir pour sa suite Office. Et la principale nouveauté à retenir est graphique, puisque l’éditeur de Redmond a décidé de revoir complètement le design de ses logiciels. Exit le ruban, emblématique d’Office 2007, les utilisateurs se verront proposer des options plus adaptées à leurs besoins, ce que Microsoft qualifie de « ruban flexible ». On ignore cependant encore quand la firme lancera les nouvelles versions de ses logiciels bureautiques.