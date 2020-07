Microsoft Office va changer de look sur mobile et PC : au revoir le ruban

Pour sa conférence annuelle Inspire, Microsoft a dévoilé sa vision pour le futur de sa suite d'applications Office. Le design a été complètement revu.

La « Suite Office » reste aujourd’hui le groupe d’applications le plus connu développé par Microsoft, en plus de Windows. Au cours des dernières années, ce groupe a dû s’adapter à plusieurs bouleversements, avec l’arrivée sur mobile, une version web gratuite Office Online pour concurrencer Google, mais aussi le passage au modèle de l’abonnement avec Microsoft 365 (anciennement Office 365).

Lors de sa conférence Inspire, qui marque son changement d’année fiscale, Microsoft a dévoilé un tout nouveau design pour Microsoft Office, qui montre le futur imaginé par l’entreprise.

Au revoir le ruban d’Office 2007

Dans les images partagées par Microsoft, on peut noter la disparition du « ruban », un élément de design fort qui permettait à la suite Office de se distinguer des autres concurrents depuis l’édition 2007. Il s’agissait de cette large barre d’outils qui proposait des raccourcis rapides vers les éléments les plus utilisés dans le logiciel, avec une navigation par onglets pour changer de types de fonctions.

Source : Microsoft

Ici, on peut voir que le ruban a disparu, sans être véritablement remplacé, avec une interface qui a été largement simplifiée pour être plus harmonieuse avec ce qui est proposé sur mobile et sur le web. Les options proposées à l’utilisateur s’adapteront désormais à la situation, pour proposer quelque chose de plus contextuel. Microsoft appelle cela, un « ruban flexible » qui s’adapte mieux à l’utilisateur. On peut également voir que le moteur de recherche interne à l’application est désormais mis plus fortement en avant. Microsoft croit fort dans ce Clippy next-gen qui doit pouvoir répondre à vos questions à tout moment, et vous proposer les informations pertinentes avec votre requête.

Une suite d’applications plus large

Le nouveau design élaboré par Microsoft doit aussi s’adapter à une suite d’applications qui s’est élargie d’année en année. Microsoft compte désormais sur son application phare Teams, qui a connu une explosion de son nombre d’utilisateurs durant la crise du coronavirus, mais aussi l’application To-Do, ou encore l’application OneNote qui prend tout son sens dans une ère dominée par le smartphone et la tablette.

Source : Microsoft Source : Microsoft

Microsoft n’a pas précisé quand ses applications de bureautique bénéficieraient de ce tout nouveau design.