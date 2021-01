Nouvelle marque de Carl Pei, produits Ikea/Asus ROG et Samsung Galaxy A02 dévoilé – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 27 janvier : Carl Pei (ex de OnePlus) a lancé sa nouvelle marque « Nothing », les premiers produits de la collaboration Ikea et Asus ROG ont fuité, et Samsung a révélé un nouvel entrée de gamme en Thaïlande. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

« Nothing », la nouvelle marque signée Carl Pei

Cofondateur de OnePlus, Carl Pei, qui a quitté la marque chinoise en octobre 2020, nous avait déjà plus ou moins assuré un retour dans le monde de la tech. L’intéressé a joint le geste à la parole en dévoilant sa toute nouvelle marque répondant au nom de « Nothing ». Avec déjà sept millions de dollars levés, la jeune pousse possède un premier matelas financier pour travailler sur des produits audio ou smartphones, si l’on se fie aux rumeurs.

Ikea + Asus ROG : voici les premiers produits nés de cette collaboration

Les premiers produits issus du partenariat entre Ikea et Asus ROG ont fuité sur le net. L’occasion de jeter un œil sur les futurs meubles et accessoires adressés aux gamers, qui débarqueront sur le marché en février 2021 du côté de la Chine, puis octobre dans le reste du monde. Panneaux LED, coussins spéciaux, table motorisée, siège de gaming ou encore tapis de souris, voici quelques exemples de produits que l’on peut déjà citer.

Samsung présente un nouveau smartphone abordable

Le Samsung Galaxy A02 a fait l’objet d’une présentation officielle en Thaïlande. Ce smartphone abordable (environ 82 euros) mise sur une grosse batterie de 5000 mAh pour garantir une bonne autonomie aux utilisateurs. Le reste des caractéristiques est digne d’un entrée de gamme, avec un écran LCD de 6,5 pouces et d’une définition HD+, une puce MediaTek MT6739W, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne.

