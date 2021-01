Ikea + Asus ROG : voici les premiers produits nés de cette collaboration

Voici les 30 premiers produits nés de la collaboration entre Ikea et Asus ROG. La commercialisation en France est prévue en fin d’année 2021.

Après un partenariat avec Sonos, avec deux produits testés sur Frandroid, Ikea s’est associé avec Asus Republic of Gamers (ROG) afin de créer des accessoires à destination des gamers. L’annonce de la collaboration a eu lieu en septembre 2020, où Ikea a expliqué qu’il comptait vendre des « meubles et accessoires de gaming à tarifs abordables ». Les deux marques ont prévu de dévoiler les accessoires et produits le 29 janvier prochain, néanmoins tout a déjà été dévoilé sur les réseaux sociaux chinois.

Du gadget à la table de travail motorisée

Asus ROG et Ikea vont donc dévoiler toute une série de produits. On peut ainsi observer la table de travail motorisée nommée UPSSPEL qui devrait être vendue aux alentours de 600 euros. Certains accessoires sont dédiés au cable management, cet art de ranger ses câbles proprement. Il y a également des accessoires à destination des streamers avec des panneaux de LED. Coussins spéciaux aux couleurs de ROG, tapis de souris, siège de gaming… il y aura du choix.

Nous avons également noté la présence d’un porte-gobelet, une poubelle noire… pour un total de 30 produits. Ils seront commercialisés en Chine dès le mois de février 2021, le reste du monde devrait attendre octobre 2021 pour mettre la main dessus.