Google boude les APK, Nvidia suscite la colère et Windows 11 en bêta – L’essentiel de l’actu de la semaine

Pas une semaine ne se passe désormais sans que l'on évoque Windows 11. Et c'est encore le cas avec l'arrivée déjà de la bêta Insider qui est disponible. Google va faire râler avec sa volonté de mettre un terme aux APK et Nvidia a mis ses utilisateurs en colère en laissant la publicité envahir sa Shield TV. Retour sur une semaine bien dense en actualités tech.

Google veut tuer les APK

Il y a du changement dans l’air pour le Play Store et Android. Google veut visiblement se débarrasser du format APK au profit d’Android App Bundle (AAB). Cette initiative promet des téléchargements d’applications plus rapides et sécurisés, mais devrait surtout profiter au Play Store et un peu moins aux plateformes alternatives.

Les pubs dans la Nvidia Shield TV font hurler les utilisateurs

Depuis peu, l’interface de la Shield TV de Nvidia a migré d’Android TV vers Google TV. Un changement qui a amené la présence de pubs dans un espace qui en était jusqu’ici dépourvu. En réaction, les utilisateurs s’attaquent à la note de l’application Android TV.

Windows 11 : la première bêta Insider est là

C’est le sujet à la mode depuis plusieurs jours : Windows 11. Microsoft a présenté la nouvelle mouture de son système d’exploitation et il suscite toutes les curiosités, pour ses nouveautés comme ses ratés ou approximations quand on parle de configuration minimale à prévoir. Et bonne nouvelle pour les plus assidus et expérimentés : la bêta Insider est déjà là.

Le produit de la semaine : Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition

Ce n’est pas vraiment un test cette semaine, mais un premier aperçu d’un produit original : le premier téléviseur Oled transparent de Xiaomi qui s’est dévoilé en France. S’il n’est pas question d’un simple concept imaginé par les géants de la tech, ce produit ne sera cependant commercialisé qu’en Chine à un tarif plutôt prohibitif. Nous avons pu le découvrir dans un Mi Store parisien, retour sur nos premières impressions.

