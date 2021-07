Twitter Fleets : les stories façon Instagram et Snapchat, c’est déjà fini

A peine quelques mois après leur introduction, les Fleets vont être stoppés. Twitter a annoncé leur arrêt le 3 août prochain, faute d'avoir conquis les utilisateurs.

S’inspirer d’innovations qui marchent n’est jamais gage de succès. Twitter l’a appris à ses dépens comme d’autres avant lui.

En voulant reprendre le concept de Stories initié par Snapchat, puis Instagram, le réseau social pensait inciter les utilisateurs à davantage participer à la conversation avec Fleets. Ce fut sans grand succès. Fort de ce constat, Twitter annonce la fin prochaine de la fonction.

Une fonction qui n’a pas suscité l’adhésion

« Le 3 août, les Fleets ne seront plus disponibles sur Twitter », annonce ainsi la plateforme. Lancée à la mi-novembre, la nouveauté avait un but clair : « aider davantage de personnes à se sentir à l’aise » pour échanger et donc engendrer des échanges plus fréquents en partageant des tweets, des photos, des pensées, etc.

Mais cela n’a visiblement pas été le cas. « Depuis que nous avons rendu les Fleets accessibles à tous, nous n’avons pas vu une augmentation du nombre de nouvelles personnes rejoignant la conversation avec les Fleets comme nous l’espérions », admet Ilya Brown, responsable du produit chez Twitter. Les Fleets vont tout simplement disparaître du haut de votre fil d’actualité. Seuls resteront les Twitter Spaces, ces espaces d’échanges audio.

D’autres fonctions à venir

Cependant, chez Twitter, on ne veut pas voir les Fleets comme un flop. Plusieurs enseignements ont été tirés des quelques mois d’expérimentation et cela devrait donner naissance à de nouvelles fonctions, laisse-t-on entendre au sein de la firme californienne.

Premier constat : les Fleets étaient surtout utilisés par des personnes qui tweetaient déjà beaucoup et avaient trouvé là un moyen de mettre encore plus en avant leur message pour les sortir d’un fil d’actu dense pour certains utilisateurs. Twitter réfléchit donc à un autre moyen d’offrir de la visibilité à cette catégorie de twittos.

Les Fleets avaient le mérite de valoriser énormément les vidéos, photos et GIF, et surtout de permettre la création très simple et fun d’un message autour. Une adoption des utilisateurs qui devrait prochainement se retrouver dans la création de tweets et au niveau de l’appareil photo qui va hériter des mêmes outils de création (photo plein écran, formatage facile du texte et des stickers GIF…).

Conscient aussi de l’impact de la partie supérieure de la timeline, Twitter entend bien réoccuper l’espace prochainement pour générer de la conversation et des interactions écrites à mettre en évidence.