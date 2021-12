Android 12 : au tour des Asus ZenFone 8 d’y avoir droit

Asus s'est lancé dans le déploiement de la nouvelle version d'Android sur certains de ces terminaux, à savoir la série des ZenFone 8. Les utilisateurs peuvent la télécharger directement dès maintenant.

La vague des mises à jour vers Android 12 continue. C’est au tour d’Asus de s’attaquer à ce déploiement — qui est tout sauf sans accroc. Il y a quelques mois, Asus avait annoncé que la série des ZenFone 8 profiterait de la mise à jour en décembre 2021. Le déploiement arrive donc juste à temps pour ne pas faire mentir le constructeur.

La nouvelle a été annoncée via un post sur le forum officiel d’Asus. La marque a même mis à disposition un lien de téléchargement direct (qui renvoie vers la page de support produit du modèle) vers la MAJ pour les plus impatients qui ne veulent pas attendre qu’elle soit proposée sur leur téléphone.

Pour le ZenFone 8, il s’agit de la version 31.1004.0404.73, et pour le ZenFone 8 Flip, de la version 31.1004.0404.61.

Les changements d’Android 12 sur les ZenFone 8

La note de version publiée par Asus détaille les différents changements apportés par cette nouvelle mouture :

Applications de gestionnaire mobile, contacts, téléphone, gestionnaire de fichiers, calculatrice, horloge, galerie, météo, enregistreur, paramètres, transfert de données, sauvegarde locale, assistant de configuration, mise à jour du système repensée

Volet de paramètres rapides, barre de notification et barre de volume ajustées au design Android 12

Ajout d’un tableau de bord de confidentialité, d’indicateurs de caméra et de microphone, d’un accès au presse-papiers, d’un accès à l’emplacement approximatif et de fonctionnalités d’accès au microphone

ASUS Safeguard remplacé par Android 12 Emergency SOS

Introduction d’une nouvelle page de gestion des widgets. Ajustement de la position de l’option de capture d’écran et suppression des icônes d’applications du dock dans la page d’aperçu des applis récentes

Suppression de l’option de disposition Paramètres rapides dans les paramètres d’affichage

ASUS a supprimé la prise en charge des appels SIP car Android 12 ne prend pas en charge nativement les appels SIP

Certaines applications tierces ne sont pas encore compatibles avec Android 12

Les ZenFone 8 et 8 Flip devraient tous voir cette mise à jour rendue disponible dans les prochains jours. Les deux appareils tournent avec l’interface ZenUI d’Asus, qui ressemble beaucoup à celle des Google Pixel. L’interprétation d’Android 12 par Asus devrait donc logiquement rester assez fidèle à l’original.

Les prochains smartphones Asus à pouvoir obtenir la mise à jour vers Android 12 seront ensuite les ROG Phone 5 et 5s, le ROG Phone 3 et le ZenFone 7. Les deux derniers la recevront au cours du premier semestre 2022. Les ROG Phone 5 et 5s, quant à eux, la verront arriver au premier trimestre de l’année à venir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.