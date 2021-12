Google Pixel : la liste des chouettes nouveautés qui débarquent (mêmes sur d’anciens modèles)

Du Pixel 3a au Pixel 6, de nombreuses fonctionnalités font leur arrivée sur les téléphones de Google. Voici tous les détails à connaître.

Google met régulièrement à jour ses Pixel, ajoutant au passage de nouvelles fonctionnalités. Le dernier arrivage vient d’être annoncé par la firme de Mountain View.

Il sera déployé dès la semaine prochaine sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, et dans les semaines suivantes sur les modèles allant du Pixel 3a au Pixel 5a.

Quick Tap to Snap

Vous êtes un-e adepte de Snapchat ? L’utilisation du réseau social sur Pixel vient d’être largement améliorée. L’option Double appui (quick tap en anglais) vous permettait jusqu’ici de lancer une fonctionnalité ou une application en tapotant deux fois à l’arrière de votre téléphone Google. Désormais, il va être possible de lancer Snapchat. Ce qui veut dire que le réseau social est accessible directement depuis l’écran d’accueil. Cette option est accessible pour les Pixel 4a et modèles plus récents.

Autre ajout intéressant concernant Snap : un nouvel « objectif » Pixel est ajouté à Snapchat, intitulé Pixel Face. En clair, on s’attend à retrouver en partie le traitement logiciel des Pixel directement dans le réseau social au logo jaune.

Beaucoup d’ajouts dans le domaine du son

Plusieurs nouvelles fonctionnalités s’intéressent au son. La première tire parti du Machine Learning offert par le Google Tensor et propose d’améliorer le rendu sonore dans un environnement bruyant.

L’option « Now Playing », qui n’est pas sans rappeler Shazam, s’améliore. Désormais, un bouton en forme de note de musique sur l’écran de verrouillage vous permet de sauvegarder la musique entendue dans vos favoris. Cette option est disponible sur les Pixel 4 et les modèles plus récents.

Si vous possédez des Pixel Buds A, vous pourrez choisir le niveau de basse de vos morceaux en l’ajustant de -1 à +4.

Par ailleurs, et cette fois-ci même le Pixel 3 est concerné, les téléphones de Google pourront désormais prévenir les secours s’ils pensent que vous venez d’avoir un accident de voiture.

Exclusivités Pixel 6

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro bénéficient de nouveautés exclusives dans la gamme Pixel.

À commencer par la possibilité de verrouiller et déverrouiller un véhicule BMW sorti entre 2020 et 2022 en plaçant son téléphone contre la portière. Il sera même possible d’allumer ou d’éteindre son véhicule grâce à son smartphone.

Le Pixel 6 Pro joue ultra-wideband à part (vous l’avez ?)

Le Pixel 6 Pro se démarque du Pixel 6 en de nombreux points. L’un d’eux est sa compatibilité avec l’ultra wideband. Cela va lui permettre, dans la prochaine mise à jour, de profiter d’une fonctionnalité de partage à proximité avec d’autres appareils compatibles ultra wideband, comme le S21 Ultra par exemple.

