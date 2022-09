Google nous montre que l’on a pas besoin d’Android 13 pour profiter de nouveautés logicielles

On a l'habitude de parler de fragmentation à propos d'Android. Assurément, le déploiement de nouvelles versions majeures Android est un problème qui doit être réglé. Néanmoins, Google sait également déployer de nouvelles fonctionnalités sans recourir à une grosse mise à jour. Voici des nouveautés pour Android, Google TV et Wear OS.

On ne parle pas ici d’une nouvelle version Android, mais de plusieurs fonctionnalités dont vous allez pouvoir bénéficier sans installer une mise à jour majeure. En effet, Google prévoit de déployer plusieurs nouvelles fonctionnalités Android au cours des prochaines semaines. Parmi ces fonctionnalités, on retrouve des nouveautés autour de Nearby Share (Partage à proximité), des widgets de plusieurs applications Google, une nouvelle fonction pour le clavier Gboard, mais ausis pour Google Meet et des nouveautés très utiles pour les personnes malentendantes. Des changements pour l’assistant Google pour Google TV et les fonctionnalités de Wear OS sont également du programme.

Nearby Share (Partage à proximité) évolue

Nearby Share est l’équivalent d’AirDrop chez Apple, cette fonctionnalité est certainement la plus attendue. En particulier, cette nouvelle fonction d’auto-partage de Near Share.

Depuis le menu de partage, vous pourrez facilement partager des fichiers aux appareils connectés avec le même compte Google. Cela ressemble au fonctionnement d’AirDrop, où l’on partage des fichiers entre un iPhone, un Mac ou un iPad d’un seul tap. Grâce à cette nouvelle mise à jour, la fonction d’auto-partage supprime une étape supplémentaire et les fichiers sont automatiquement transférés entre les appareils. En résumé, vous allez gagner du temps.

Mises à jour de widgets et emojis

Après la sortie d’Android 12L et d’Android 13, Google doit adapter ses propres applications. C’est ce qui est annoncé, avec diverses mises à jour d’application. Le widget Google Drive a été revu, il affiche désormais trois nouveaux boutons d’écran d’accueil afin que les utilisateurs puissent rapidement accéder à Google Docs, Google Slides et Google Sheets.

Le widget Google Keep est maintenant plus grand et a une police plus grosse pour faciliter la prise de notes.

Google ajoute également des fonctionnalités à Gboard, le clavier Google, qui étend la disponibilité de son bouton « Emojify » (le bouton avec la baguette magique). La fonctionnalité est actuellement disponible dans l’application bêta Gboard, pour les utilisateurs qui ont configuré la langue anglaise sur leur appareil. Ces derniers pourront bientôt utiliser les suggestions d’émoji au fur et à mesure de leur saisie. Vous pouvez ainsi taper une phrase et appuyer sur le bouton « Emojify » pour ajouter rapidement les émojis suggérés par Google.

Google a par ailleurs ajouté de nouveaux émojis saisonniers, afin que les utilisateurs puissent combiner encore plus d’émojis. Par exemple, une citrouille combinée à une tasse de café donne un émoji au latté épicé à la citrouille.

Regardez YouTube avec Google Meet

Semblable à Apple SharePlay d’iOS 15, Google Meet proposera une fonction pour regarder des vidéos YouTube tout en passant un appel vidéo. Les jeux Uno, Kahoot et Heads Up peuvent également être démarrés à partir de Google Meet pour jouer avec jusqu’à 100 amis. La fonctionnalité sera disponible pour les smartphones et tablettes Android dans les semaines à venir.

De nouvelles fonctions d’accessibilité

L’ajout de nouveaux outils d’accessibilité permet aux utilisateurs malentendants de recevoir des alertes sur leur téléphone lorsqu’un son critique est détecté comme des alarmes incendie, des bruits d’eau, des minuteries de four, l’aboiement d’un chien ou des coups de porte. Google s’est associé à la communauté sourde et malentendante pour créer des notifications sonores dans l’onglet Live Transcribe & Notifications.

Les notifications sont aussi émises sur les montres connectées Wear OS et peuvent être combinées avec des vibrations ou le flash LED du smartphone. Les utilisateurs peuvent par ailleurs entraîner l’appareil à faire du bruit via un enregistrement, afin qu’une notification apparaisse lorsque le four sonne, par exemple. Enfin, il existe désormais une bibliothèque de films et de séries, que l’on lance via Google Assistant, avec une description audio spécialement pour Google TV.

Tuiles et applications pour Wear OS

Une nouvelle vignette pour Google Keep arrive sur Wear OS, qui peut être utilisée pour dicter des notes vocalement et vérifier plus rapidement les listes de contrôle. De plus, Bitmoji arrivera sur Wear OS pour créer des émojis personnalisés.

