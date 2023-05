Android 14 remplace le bon vieux copier-coller avec une solution bien plus moderne

Android 14 va donc autoriser la navigation en même temps qu'un drag and drop. Cette simple possibilité ouvre une myriade d'usages et permet même de se passer du bon vieux copier-coller.

Terminé le bon vieux copier-coller. À partir d’Android 14, Google devrait intégrer à son système d’exploitation pour smartphone une nouvelle fonctionnalité très efficace.

iOS intègre une solution similaire depuis iOS 15. Il s’agit d’un système de glisser-déposer. Une vidéo publiée sur Twitter par Nail Sadykov, le gestionnaire du très suivi Telegram Google News, montre comment cela fonctionne.

Looks like Android 14 will finally let you use system navigation while you're dragging & drop items.

That is, you can take a photo or text from one app, open another app and drop it there.

(Previously, this was only possible in split screen.)

*Just like on iOS* pic.twitter.com/bolwp3aE6E

— Наиль Садыков (@Nail_Sadykov) May 18, 2023