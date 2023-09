Pourquoi Android affiche mal l’espace de stockage utilisé

Depuis son origine, Android présente une aberration : la représentation de l'espace système utilisé est erronée dans la visualisation du stockage. Cette anomalie demeure toujours sur Android 14.

Android a changé de logo. Mais, Android n’a pas encore changé sa façon d’allouer sa mémoire.

Le mystère de l’allocation de mémoire

Mishaal Rahman, journaliste bien connu du monde Android, a mis en lumière une lacune persistante concernant la manière dont Android compte et classe les fichiers. Selon lui, tout fichier qui ne rentre pas dans les catégories standards (images, vidéos, fichiers audio, jeux, documents, données indésirables) est automatiquement considéré comme un « fichier système ». Ce mode de classification entraîne une représentation erronée de l’espace de stockage utilisé par le système d’exploitation.

Afin de vérifier cette hypothèse, Mishaal Rahman a créé un fichier de données de 3 Go et l’a placé dans le dossier /data/media/0. À la suite de cette manipulation, l’espace de stockage utilisé par le système sur son smartphone Android a semblé augmenter de 3 Go. Pourtant, en réalité, l’espace de stockage réellement occupé par le système n’a pas bougé d’un iota.

Files de Google et Android 14 : pas d’exception

Cette distorsion n’est pas limitée aux paramètres du système d’exploitation. Même le gestionnaire de fichiers de Google, « Files », présente de manière déformée l’utilisation de la mémoire, suggérant qu’il repose sur la même logique ou base de calcul erronée.

Cette anomalie est d’autant plus préoccupante qu’elle perdure même dans la nouvelle version, Android 14.

Samsung, une exception notable

Alors que la plupart des smartphones Android semblent souffrir de ce défaut, les smartphones Samsung font figure d’exception. Après avoir créé un fichier de 3 Go, la mémoire système affichée est restée inchangée, tandis que la catégorie « autres fichiers » a correctement augmenté.

Cette précision est vraisemblablement due à une correction sur One UI 6. Cependant, d’autres fabricants continuent d’afficher incorrectement l’allocation de mémoire.

