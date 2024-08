Google Contacts veut mettre en avants vos « meilleurs amis »

L’application Google Contacts pourrait voir apparaître une nouvelle étiquette intitulée « meilleurs amis » associés à de nouvelles fonctionnalités.

Le logo de Google Contacts // Source : Frandroid

L’application Google Contacts continue de déployer de nouvelles fonctions. Avec l’étiquette « meilleurs amis », Google poursuit sa stratégie de développement mimant certains réseaux sociaux.

Une étiquette supplémentaire

Créer un nouveau contact sur vos appareils Android s’accompagne d’une foultitude d’informations à renseigner pour les différencier les uns des autres. Dans Google Contacts, vous pouvez déjà définir les relations qui vous unissent à vos relations : parents, enfants, conjoints… un démontage de l’APK effectué par Android Authority suggère que la firme de Mountain View travaillerait sur l’étiquette « meilleurs amis ».

Cette option apparaît dans la version 4.37.39 de Google Contacts, Android Authority a pu y accéder avec des retours mitigés. Pour le moment, ils ont pu voir que le tag « meilleurs amis » emmène vers une page associée où l’on peut retrouver des informations comme le nombre de contacts en commun ou encore la date d’anniversaire en priorité. Seul hic, l’accès à cette page fait planter l’application et il est difficile d’en savoir plus.

Rappelons que le démontage de l’APK permet d’accéder au code d’une application et de prédire certaines fonctionnalités à venir. Toutefois, il est possible que ces fonctionnalités ne soient que de tests et puissent arrive avec des modifications ou bien ne pas du tout arriver dans la version finale.

Pour quels usages ?

Google repense de plus en plus son écosystème, le faisant se rapprocher d’un réseau social. Dernier élément en date, Google Photos qui propose de partager des souvenirs ou de mettre en avant certains moments avec d’autres utilisateurs.

Android Authority indique qu’au moment du plantage de l’application, un package intitulé com.google.android.apps.pixel.relationships. apparaît. Dès lors, on peut se demander si Google n’envisage pas de proposer aux utilisateurs de nouvelles manières de se suivre, d’avoir des informations en priorité sur ces contacts marqués. Une telle étiquette permettrait également de séparer plus facilement les contacts que l’on souhaite exclure d’un mode ne pas déranger.