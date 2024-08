TikTok va devenir une vraie appli de messagerie avec l’ajout des DM de groupe

Immanquable dans le monde des réseaux sociaux, TikTok va se diversifier. L’entreprise chinoise a annoncé l’arrivée des discussions de groupe dans son application.

TikTok // Source : Pixabay

Après Instagram, TikTok va-t-elle faire de la concurrence à WhatsApp ou Telegram ? Dans un communiqué publié le 12 août et relayé par Techcrunch, l’entreprise a annoncé qu’il sera désormais possible d’inviter jusqu’à 32 personnes au sein d’une conversation privée. De quoi devenir une véritable application de tchat communautaire.

Déjà doté d’une fonctionnalité de DM en tête à tête, TikTok va « améliorer l’expérience utilisateur » grâce à ce nouvel outil. Son fonctionnement est on ne peut plus simple. Depuis sa boite de réception, il suffit de cliquer sur l’icône de nouvelles conversations puis de sélectionner « plus d’options ». De là, vous pourrez sélectionner jusqu’à 32 connaissances. Il est aussi possible de créer un groupe de discussion au moment de partager une vidéo afin de « regarder, commenter et réagir en direct » à une vidéo.

Des limites pour les mineurs

Attention tout de même, comme l’entreprise le précise, cette fonctionnalité n’est pas encore « disponible partout ». Il faudra sans doute un peu de patience pour qu’elle arrive sur les téléphones du milliard et quelques d’internautes inscrits. À vrai dire, la fonctionnalité n’arrivera d’ailleurs pas du tout sur certains mobiles, nommément ceux utilisés par des jeunes de moins de 15 ans. Échauffé par les polémiques, TikTok veut montrer que la protection des données des plus jeunes est une priorité.

Pour aller plus loin

TikTok : la messagerie privée sera désactivée pour les moins de 16 ans

Chaque membre invité après la création de la discussion de groupe devra être validé par les administrateurs de ce dernier et il ne sera pas possible de rejoindre un groupe de discussion si au moins un « amis » ne s’y trouve pas déjà. Le but de ces mesures est d’éviter de transformer TikTok en espace de discussion public ou n’importe quel inconnu pourrait discuter avec des jeunes mineurs. Bien évidemment, les outils de blocage et de masquage sont aussi de la partie.

TikTok veut faire mieux que Whatsapp

Ayant bien pris conscience des problématiques générées par les chaotiques groupes de conversation WhatsApp, TikTok va également limiter le nombre de fois où un message peut être partagé et le nombre de groupes auquel peut appartenir un ou une internaute.

Doucement, mais sûrement, TikTok se transforme en app à tout faire grâce à des idées piochées un peu partout chez la concurrence. La preuve, les stickers personnalisés viennent aussi de faire leur apparition sur la plateforme. Pour en savoir plus sur les messages de groupe TikTok, vous pouvez vous rendre sur la page d’aide dédiée.