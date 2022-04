Pour endiguer les fake news, WhatsApp sur iOS limitera les transferts de messages

WhatsApp va déployer mondialement, sur iOS, une mise à jour visant à limiter le nombre de messages qu'un utilisateur peut transférer en une seule fois. Déjà appliquée au Brésil, cette mesure vise à endiguer la propagation des fake news.

Empêcher les utilisateurs de partager trop vite de fausses informations à de nombreux contacts, c’est l’objectif premier d’une nouvelle mesure attendue prochainement sur WhatsApp. Adoptée au Brésil il y a déjà trois ans, cette mesure s’inscrit dans les efforts du groupe Meta (Facebook) pour limiter la désinformation. Comme le rapporte 9to5Mac, cette nouveauté est actuellement testée au travers de la bêta 22.7.0.76 de WhatsApp iOS. Dans l’immédiat, la version Android de l’application ne semble pas concernée.

Une capture d’écran réalisée par le site spécialisé WABetaInfo, qui a testé cette bêta, nous montre le bandeau qui apparaîtra pour informer l’utilisateur de cette nouvelle limitation. Au-delà de réduire les partages naïfs de fake news, ce bridage devrait aussi permettre d’endiguer, au moins en partie, la propagation de spams sur l’application de messagerie.

Seuls les transferts de messages sont concernés

Notez que cette « fonctionnalité » ne s’applique qu’aux transferts de messages. Si vous êtes l’émetteur d’origine du message, vous pourrez l’envoyer sans contrainte à autant de personnes que vous voulez. Pour les transferts de message par contre, les utilisateurs ne pourront transférer qu’un seul message à la fois.

On apprend d’ailleurs qu’au Brésil, le concept va un peu plus loin : l’application différencie un message transféré une fois et les messages relayés plusieurs fois. Dans le premier cas, le message peut alors être partagé avec un maximum de cinq conversations différentes ; tandis que dans le second, il ne peut être transféré qu’une seule fois.

Pour l’instant, aucune date de déploiement n’est évoquée pour cette limitation. Elle devrait toutefois arriver prochainement sur nos iPhone, potentiellement en compagnie d’une autre nouveauté actuellement en préparation : l’onglet Communauté, qui devrait remplacer l’onglet Caméra si l’on en croit WABetaInfo. Cette fonctionnalité devrait offrir plus de contrôle aux administrateurs de groupe, mais il s’agira toujours de chat en groupe protégé par le chiffrement de bout en bout.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.