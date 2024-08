Vous ne perdrez plus jamais vos onglets Chrome grâce à cette nouvelle option

Google améliore son navigateur mobile par petites touches. La dernière nouveauté permet de retrouver ses précieux onglets après avoir migré sur un nouveau téléphone.

Google Chrome sur Android // Source : Frandroid

Si vous êtes du genre à ouvrir des centaines d’onglets dont, promis juré, vos vous occuperez un jour, alors la dernière fonctionnalité de Google Chrome est faite pour vous. Comme l’a remarqué Android Authority, les versions instables de Chrome sur Android embarquent désormais un module permettant de rapatrier ses onglets en masse sur un nouveau téléphone.

Le fonctionnement de l’outil est très simple. Pourvu que vous soyez connecté au même compte Google sur vos deux instances de Chrome, la plus « neuve » des deux devrait vous proposer automatiquement de « récupérer vos onglets depuis un autre appareil » dès que vous basculez sur l’interface de sélection des onglets (le carré en haut à droite de la fenêtre).

Un import en masse qui fais gagner du temps

La liste des appareils synchronisés s’affichera alors et vous pourrez choisir les onglets de quels téléphones vous souhaitez récupérer. Vous pourrez alors ré-ouvrir immédiatement tous vos onglets précédemment ouverts ou passer en revue votre historique et choisir les sites qui méritent d’être rapatriés sur votre nouvel appareil.

Auparavant, pour accéder aux onglets synchronisés sur une nouvelle installation de Chrome, il fallait aller fouiller dans le menu « Onglet récent » et ré-ouvrir vos onglets un par un. L’import en masse proposé par Google devrait largement simplifier la vie de celles et ceux qui collectionnent les onglets et qui ne veulent surtout pas perdre leurs précieuses données.

Comme l’explique Android Authority, la fonctionnalité est à priori activée par défaut sur les versions bêta et dev de Chrome (et probablement sur la version Canary aussi), mais il est aussi possible de l’activer sur la branche de développement grand public du navigateur. Pour cela, il suffit :

De se connecter à son compte Google sur Chrome

De taper « chrome : //flags » dans la barre d’adresse

De chercher « Tab Resumption Mode » dans le champ de recherche

De basculer l’option idoine sur « Enabled »

De redémarrer Chrome

D’ouvrir l’interface de sélection des onglets

L’application devrait alors vous proposer de restaurer vos onglets si vous avez une autre instance de Chrome qui tourne quelque part. À noter que cela permet aussi de restaurer vos onglets sur le même téléphone si vous remettez Chrome ou votre téléphone à zéro. Désormais, vous n’avez plus d’excuse pour lire cet article que vous vous étiez mis de côté il y a de ça 1 mois et demi.

