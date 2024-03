Google Chrome teste une solution (presque) radicale contre vos 24 onglets ouverts

Google teste une nouvelle fonctionnalité sur la version Android de Chrome. Elle permet de fermer et archiver les onglets que vous n'utilisez pas. L'objectif est de faire le tri parmi tous ceux qui vous avez ouverts, mais il sera bien sûr possible de les récupérer.

Vous ĂŞtes peut-ĂŞtre du genre Ă ouvrir une tonne d’onglets, tant sur ordinateur que sur smartphone. On ouvre une page qui nous intĂ©resse, mais on n’a pas le temps de la lire sur le moment alors on laisse l’onglet ouvert. Puis ça arrive une autre fois, et encore une autre, et encore une autre. Tout ça pour finir avec 24 onglets qu’on n’a pas ouverts depuis deux mois. C’est avec ça que Google veut en finir sur Chrome, en testant une fonctionnalitĂ© qui ferme automatiquement ces onglets, sans pour autant vous les faire perdre.

Chrome veut fermer vos onglets, mais c’est pour votre bien (et celui de votre tĂ©lĂ©phone)

C’est une fonctionnalitĂ© expĂ©rimentale actuellement prĂ©sente dans la version bĂŞta de Chrome, qui doit ĂŞtre activĂ©e manuellement, comme l’indique Windows Report. NommĂ©e « Tab Declutter » (littĂ©ralement « DĂ©sencombrement d’onglet »), elle vise globalement Ă simplifier la gestion des onglets de manière automatique. Cela permet de rĂ©duire un peu l’utilisation des ressources de son smartphone, bien que Chrome optimise dĂ©jĂ les ressources consommĂ©es par les onglets ouverts en arrière-plan. Jusqu’Ă maintenant, Chrome affichait un message vous suggĂ©rant de fermer les onglets que vous n’utilisez pas.

Son fonctionnement est plutĂ´t simpliste : après une certaine pĂ©riode d’inactivitĂ© (non dĂ©terminĂ©e), Chrome archive automatiquement les onglets inactifs. Il sera donc possible de les rĂ©cupĂ©rer si vous en avez l’envie. Le navigateur peut aussi ĂŞtre configurĂ© pour supprimer les onglets non ouverts après une pĂ©riode d’inactivitĂ© plus longue. Apparemment, les utilisateurs auront le contrĂ´le sur le dĂ©lai avant l’archivage des onglets inactifs.

À quand une arrivée partout de cette fonctionnalité de Chrome ?

Google a tout intĂ©rĂŞt d’ajouter la fonctionnalitĂ© Ă son navigateur Android, et pour cause : certains concurrents la proposent dĂ©jĂ . Par exemple, Firefox sur Android permet d’archiver des onglets qui n’ont pas Ă©tĂ© ouverts depuis deux semaines. Si les tests de Google sont convaincants, on peut penser que ce dĂ©sencombrement des onglets sera aussi dĂ©ployĂ© sur la version PC/Mac de Chrome. Pour le moment, on ignore quand cela pourrait ĂŞtre le cas.

Pour aller plus loin

Google Chrome : comment regrouper vos onglets pour mieux vous organiser

En fait, la fonctionnalitĂ© est toujours en dĂ©veloppement, puisqu’on ne connaĂ®t pas les menus de l’interface ou encore les options pour rĂ©gler les dĂ©lais d’archivage et de suppression.

Envie de retrouver les meilleurs articles de Frandroid sur Google News ? Vous pouvez suivre Frandroid sur Google News en un clic.