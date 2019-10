La fonctionnalité « Colorize » avait été annoncée pour Google Photos dès la conférence I/O 2018. Elle débarque aujourd'hui enfin en bêta dans la dernière mise à jour de l'application.

Redonner des couleurs naturelles à une photo en noir et blanc, simplement en tapotant son écran. C’était la promesse faite par Google à sa conférence I/O en 2018. Cette fonction « Colorize », qui devait être implantée dans l’application Google Photos, n’avait depuis presque plus fait parler d’elle. En mai dernier seulement, il y a donc cinq mois, le responsable David Lieb de Google Photos tweetait que la fonctionnalité « est en travaux — on ne voulait juste pas la bâcler ! ».

Le site 9to5Google a aujourd’hui pu activer le mode en question à travers sa toute dernière mise à jour Google Photos 4.26. Lorsque l’on édite une photo en noir et blanc, Google Photos propose un nouveau filtre « Colorize » après les modes « original » et « auto » dans la liste. Ce filtre est orné d’une petite icône en forme d’arc-en-ciel, et est estampillé d’une mention indiquant qu’il est en bêta.

Une vignette permet de prévisualiser le résultat de la colorisation, mais il faut quelques secondes pour opérer le processus à l’échelle de l’image entière. Vu que cette dernière doit au préalable avoir été uploadée sur le service Google Photos, on peut supposer que l’opération est réalisée sur les serveurs de la firme.

En testant quelques exemples, l’équipe de 9to5Google a remarqué que le filtre de colorisation préférait les teintes vintage et d’apparence vieillie. Les images colorisées tendent ainsi à tirer sur le sépia. Mais dans l’ensemble, les couleurs ne choquent pas l’œil : le ciel est bleu, la végétation est verte, et les contours des objets sont respectés. Nous vous laissons juger par vous-même.